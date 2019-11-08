عاجل| الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل 37 طالبا أصيبوا بطريق قنا – سفاجا

وأوضح مدير مرفق الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ14 سيارات إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين إلى مستشفى سفاجا العام.





وأصيب 38 طالبًا منذ قليل، في حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا – سفاجا الصحراوي بالقرب من الكيلو 5، في أثناء توجههم إلى مدينة الغردقة.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة 37 طالبًا بالثانوية، في حادث انقلاب أتوبيس على طريق قنا – سفاجا الصحراوي بالقرب من الكيلو 5، في أثناء اتجاههم إلى مدينة الغردقة.



وجار نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.



أكد الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر، أنه تم الدفع بـ14 سيارات إسعاف لنقل الطلاب مصابي حادث طريق الكيلو 5 منذ قليل، ونقلهم إلى المستشفى.