اسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 8-11-2019.. واستمرار حالة التراجع في سعر الدواجن





اسعار الفراخ البيضاء اليوم

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس في الاسواق المحلية اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019، حالة من التراجع وتواصل اسعار الفراخ البيضاء استقرارها في الاسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الماضية، إلى أن وصل سعر كيلزو الفراخ البيضاء في المزرعة اليوم إلى نحو 16 جنيها مقارنة بمستوى 19 جنيهات خلال تعاملات امس، وننشر فيما يلي أخر تحديثات الأسعار في البنوك وجاءت على النحو التالي:





أسعار كيلو الفراخ اليوم للمستهلك

تراجع سعر كيلو الفراخ البيضاء في السوق في المزراع ومحلات التجزئة حيث سجلت نحو 20 - 21 جنيهًا للمستهلك من محلات التجزئة تختلف هذه الأسعار باختلاف المنطقة.









سعر كيلو الفراخ البلدى في السوق المحلى اليوم

حافظت أسعار الدواجن البلدى من المزرعةعلى سعر 29 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 33-34 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 6-7 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل الى 32.5جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك بين37 – 38 جنيها، في حين سجلت أسعار السمان نحو 25 جنيها، الحمام 55 جنيها، الأرانب 55 جنيها، كيلو الرومي 60 جنيها، كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، هياكل 10 جنيهات، كبد صافي 40 جنيها، أجنحة 20 جنيها،





اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم من 20 إلى 21 جنيه.

سعر كيلو لحم الأمهات من 19 إلى 20 جنيه.

سعر كيلو لحم البط المسكوفي من 37 إلى 40 جنيه.

سعر كيلو اللحم للبط المولار من 26 إلى 29 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض من 30 إلى 31 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر من 30 إلى 23 جنيه.

سعر كيلو لحم الساسو من 32 إلى 35 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي من 40 إلى 45 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 4.75 إلى 5.00 جنيه

سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 3.00 إلى 3.50 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي من 38 إلى 40 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض من 38 إلى 40 جنيه.