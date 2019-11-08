اسعار الأسماك اليوم في سوق العبور الجمعة 8-11-2019

اسعار الاسماك اليوم في الاسواق المحلية





استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 8-11-2019، مع هدوء في حركة المبيعات في السوق المحلى حيث شهدت أسعار السمك بمختلف انواعه حالة من الاستقرار في الاسواق، وتشير توقعات الأسعار إلى احتمالية ارتفاع الاسعار خلال الفترة المقبلة مع اقترب موسم النوات الذي يؤثر بدورة عل انتاج الاسماك وتواجدها بوفرة اثناء رحلات الصيد، وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الأسماك في شوادر السمك بأسواق الجملة خلال تعاملات اليوم وجاءت على النحو التالي





اسعار الاسماك اليوم في الاسواق المحلية

استقر سعر السمك البوري إلى 40 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر السبيط إلى 160 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 25 و50 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو السمك الثعابين إلى 170 جنيها، وبلغ سعر السمك قشر بياض 140 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الكابوريا إلى 80 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر السمك المكرونة 40 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الجمبري في الأسواق بين 100 و200 جنيه للكيلو بحسب الحجم، فيما وصل سعر كيلو سمك البربون إلى 80 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر سمك الماكريل 35 جنيهًا للكيلو.









اسعار الأسماك بعد تراجعها الأخير

استقر سعر كيلو السمك البورى عند معدلات 40 جنيها، فيما سجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 55 جنيها، فيما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 50 و140 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و210 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبري اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.





اسعار الاسماك اليوم في مصر











