عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، أن

الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، أصيب

بالتعب بسبب التمارين الرياضية في "الجيم".





وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاعلكم"، عبر قناة "العربية"، الإخبارية إلى تعاطي الراحل، جرعة زائدة من العقاقير الخاصة بالمكملات الغذائية والتي كانت سببًا في شعوره بالإرهاق أثناء أدائه التمارين.





وأشار إلى أنه يرجح الرواية التي تؤكد أن المغص والتقلصات التي أصابت الراحل كانت سببًا في وفاته.







