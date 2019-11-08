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ميسي يضع خطة إصلاح برشلونة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:34 ص
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ميسي
ميسي
علاء خليف
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يبدو أن أيام الاسباني ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة أصبحت معدودة داخل قلعه النادي الكتالوني وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الاخيرة، وأخرها تعادل الفريق سلبيًا مع فريق سلافيا براج التشيكي في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن هناك اتجاه داخل نادي برشلونه الاسباني خلال الفترة الحالية للاطاحه بالمدرب الاسباني فالفيردى من تدريب الفريق، والتعاقد مع مدير فني جديد بدلا منه يُعيد الفريق للمسار الصحيح.

وأشارت صحيفه "دون بالون" الاسبانيه أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة غاضب بسبب تراجع أداء ونتائج الفريق خلال الفترة الاخيرة وطلب رحيل المدرب فالفيردي عن تدريب الفريق الكتالوني، كما أنه غير راض عن بعض لاعبي الفريق بسبب تواضع مستواهم.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن بعض الأسماء المرشحة لقيادة برشلونة خلفًا لـ"فالفيردي"، وأبرزهم رونالدو كومان مدرب منتخب هولندا، وجارلادو مدرب ريفر بليت الأرجنتيني، وتين هاج، غير أن كومان يعتبر الأقرب لقيادة الفريق الكتالوني حال رحيل المدرب الاسباني.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن الارجنتيني ليونيل ميسي طلب من إدارة النادي، رحيل ثلاثة لاعبين عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة هم، سيرجيو روبيرتو و نيلسون سيميدو وذلك بسبب تراجع مستواهم الفني بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة، كما طلب رحيل عثمان ديمبلي عن الفريق أيضًا وذلك بسبب عدم الاستفادة منه، وعدم إلتزامه خارج الملعب.

يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 22 نقطة بالتساوي مع فريق ريال مدريد وريال سوسيداد، كما يتصدر ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن بوروسيا دورتموند الألماني.

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