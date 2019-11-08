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عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب حسين الشحات بسبب إصابة الفراعنة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:13 ص
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حسين الشحات
حسين الشحات
محمد الصو
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أعلن مسؤولو النادي الأهلي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني أمام ليبيريا وديا.

وتعرض حسين الشحات، لكدمة قوية خلال مباراة الفراعنة ضد ليبيريا، والتي انتهت للمنتخب الوطني بهدف دون رد، استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أنه أجرى اتصالا باللاعب واطمئن على حالته مؤكدًا أن إصابته لا تدعو للقلق.

وأضاف أن الشحات سيكون جاهز من الناحية الطبية لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر وفقًا لوجهة نظر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، والتي ستنطلق بدايتها يوم 14 الشهر الجاري.

ويستعد المنتخب الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون.

من ناحية أخرى يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته فور إنتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق عقب نهاية معسكر الإمارات.

وأنهى الأهلي معسكره في الإمارات والذي استمر لمدة أسبوع في ملعب أهلي دبي بالقصيم ولم يتخلله أي مباراة ودية.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، عن تحديد يوم 25 نوفمبر الجاري موعدا لمباراة الفريق ضد الجونة، بمؤجلات الدوري العام.

وتتوقف مسابقة الدوري حاليا، بسبب استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

كما يستعد الأهلي لبداية مشواره في دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي النجم الساحلي التونسي في تونس يوم 29 من الشهر الجاري، لحساب المجموعة الثانية والتي تضم كل من "الهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".

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