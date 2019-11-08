تكتيك مدرب أوراوا اليابانى: تأمين دفاعي قوي وإعتماد على المرتدات

يستضيف ملعب الملك سعود مباراة قوية في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا هذا العام بين الهلال السعودي صاحب الأرض والجمهور بين نادى أوراوا اليابنى، في لقاء ينتظره محبي كرة القدم حول العالم، من أجل معرفة بطل أسيا هذا العام والذى سيتأهل للعب ببطولة كأس العالم للأندية.







موعد مباراة الهلال السعودى وأوراوا اليابانى بنهائي دوري أبطال أسيا



يحل فريق أوراوا اليابانى ضيف ثقيل غلي نظيره الهلال السعودى في تمام الساعه السادسه ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أسيا.





من هو مدرب أوراوا اليابانى؟



سيدخل فريق أوراوا اليابانى المباراة أمام الهلال تحت قيادة المدرب اليابانى تسويوشي أوتسوكي وهو المجرب الذى يقود الفريق منذ 6 أشهر منذ إقالةالمدرب البرازيلي جوزفالدو أوليفيرا بعد الخسارة من فريق هيروشيما برباعيه دون رد، ليقرر مسئولوا أوراوا إعطاء المهمة للمساعد أوتسوكي، والذى حقق نتائج جيدة بالوصول لنهائي أسيا مما جعل إدارة النادى تتمسك به.





تكتيك مدرب أوراوا اليابانى تسويوشي أوتسوكي



يلعب المدرب اليابانى بطريقة لعب 3_4_2_1 وهي الطريقه المفضلة له للتأمين الدفاعي بشكل جيد ومنظم خلال المباريات ويعتمد أوتسوكي علي الثلاثي الدفاعي " تاكيو ايوانامى وديسوكا سوزوكى ومامينو توموكى كثلاثي في قلب الدفاع.





بينما رباعي الوسط المكون من الظهير الأيمن ديكي هاشوكا ولاعبي الإرتكاز ويرتون وابي والظهير الأيسر سيكيني، يقوم الظهيرين بالعودة في حالة الدفاع لتصبح الطريقة أقرب ل 5_3_2 وهو ما يعتمد عليه المدرب اليابانى التأمين الدفاعي المحكم والقوى في حالة الدفاع بعدد كبير من اللاعبين.





بينما علي المستوي الهجومى فيتواجد الثلاثي ناجاساوا وسانتوس والمهاجم كوروكي والذي يحاولوا دائما إستغلال السرعات والهجمات المرتدة السريعه من أجل تسجيل الأهداف.





ترتيب الفريق بالدوري اليابانى



يعانى اوراوا بشدة بالدوري المحلي هذا الموسم فيحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة من 32 مباراة، وكان أخر فوز ببطولة الذوري اليابانى لفريق أوراوا يوم 6 أكتوبر الماضي علي فريق شيميزو بالز بهدفين لهدف ثم تلقي الفريق ثلاث خسائر وتعادل.