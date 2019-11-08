مانشستر يوناتيد يبحث عن بديل لـ"سولشاير"

أفادت تقارير صحفية أوروبية، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعتزم التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.





وأضافت التقارير، إلى أن يونايتد، ينوي الإطاحة بالنرويجي آولي سولشاير المدير الفني الحالي، في ظل حا لة الغضب بسبب نتائج الفريق الأخيرة.





وقالت صحيفة "ميرور البريطانية" إن إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، عقد محادثات مع رالف رانجنيك الذي يعمل لدى شركة "ريد بول" المالكة لعدة أندية في ألمانيا، النمسا وأمريكا، أبرزها لايبزيج، ويشرف على الأمور الرياضية وتطوير كرة القدم في تلك الأندية، لبحث إمكانية تولي المسئولية الفنية للشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة.





وأضافت صحيفة ميرور، إن نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد أرسل مسؤولًا للتحدث إلى رانجنيك الذي أكد علمه بحجم المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه إذا تولى تدريب الشياطين الحمر.