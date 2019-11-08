شاكيرا تحتفل بعيد ميلادها في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية

أعلنت نجمة البوب الكولومبية شاكيرا أنها ستخصص فقرتها الغنائية في نهائي دوري كرة القدم الأمريكية احتفالا بعيد ميلادها.

وستقدم شاكيرا الفائزة بجائزة جرامي ثلاث مرات فقرتها بين شوطي المباراة التي تحظى بمشاهدة واسعة عادة في الثاني من فبراير بجانب بجانب المغنية والممثلة جنيفر لوبيز التي تعود أصولها إلى بويرتوريكو.

احتفائها بالثقافة اللاتينية

وأضافت ”هناك الكثير في ثقافتنا اللاتينية يمكن أن نحتفي به، والتواجد على هذا المسرح المهم فرصة كبيرة“. وتتزامن الفقرة الغنائية مع عيد ميلادها الثالث والأربعين.





ومباراة نهائي دوري كرة القدم الأمريكية التي ستقام في ميامي هي الحدث السنوي الأكبر الذي يعرض على التلفزيون الأمريكي. وتضاهي الفقرات الفنية التي تقدم بين الشوطين بعضا من أشهر الحفلات العالمية. وبلغ عدد المشاهدين في العام الماضي 98.2 مليون.





تصريحات شاكيرا

وقالت شاكيرا إنها عانت من أجل نشر الموسيقى اللاتينية في سنوات عملها الأولى بحقبة التسعينات لكن الوضع تغير.





وقالت لرويترز من برشلونة حيث تقيم ”أعتقد أن وجودي في سوبر بول له رمزية ما وأشعر أن علينا مسؤولية كبيرة تجاه أبناء أمريكا اللاتينية حول العالم“.