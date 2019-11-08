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زلزال يضرب شمال غرب إيران.. ومقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:57 ص
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بوابة الفجر
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قال مركز رصد الزلزال الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا شدته 5.6 درجة ضرب شمال غرب إيران الجمعة.

وكان مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قد ذكر أن هزة ارضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت بلدة رويدر التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

وأوضح المركز أن هذه الهزة الأرضية وقعت أمس الخميس في الساعة 21:30: بالتوقيت المحلي (18 مساء بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن الهزة وقعت في عمق 8 كم من سطح الأرض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27.15 والطول الشرقي 55.12 درجة.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 شخصا جراء ذلك الزلزال.

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