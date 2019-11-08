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ميندي بديل مارسيلو أمام إيبار

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:46 ص
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مارسيلو
مارسيلو
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مارسيلو لن يشارك أمام مباراة إيبار السبت المقبل بسبب إصابته أثناء جالاطا سراي وجاهزية فيرلاند ميندي للمشاركة مرة أخرى.

وأشارت التقارير إلى أن البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد تعرض لإصابة غير معروفة أثناء مباراة جالطة سراي ولن يخوض مواجهة إيبار في مباراة الدوري الإسباني، حيث غادر النجم البرازيلي وحل محله فيرلاند ميندي.

وقدم ميندي آداءً جيدًا ويمكننا التأكد من أن مارسيلو سيغيب وسنرى بديله يوم السبت. وعلى الرغم من أنه من المحزن للغاية أن نرى المدافع وهو تداهمه إصابة أخرى هذا الموسم ربما بدأ العمر في التأثير.

وأوضحت التقارير أن مارسيلو غاب عن عدد من المباريات للملكي للإصابة هذا الموسم أبرزها باريس سان جيرمان وإشبيلية وأوساسونا وأتلتيكو مدريد في شهر سبتمبر الماضي ومواجهة غرناطة في أكتوبر الماضي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية في الشهر الماضي أن ريال مدريد واجه ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني بدون أبرز لاعبي خط وسط الفريق، حيث تأكد غياب لوكا مودريتش بسبب الإصابة كما سيغيب النجم الألماني توني كروس للسبب نفسه.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن زيدان يخشى من مشاركة البرازيلي كاسيميرو بعد تعرضه للإجهاد مع البرازيل بالإضافة إلى ذلك فإن الفريق سيفتقد خدمات جاريث بيل والذي تعرض للإصابة هو الآخر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الملكي يمتلك الكثير من النجوم الذين يمكنهم اللعب بدلا منه مثل فينيسيوس وإيدين هازارد ورودريجو جوس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه يوجد ثلاثة لاعبين آخرين داخل عيادة الملكي وهم البرازيلي مارسيلو والجناح لوكاس فاسكويز والمدافع ناتشو وبالتالي فإن زيدان يدرك حجم الصعوبة التي تواجه الفريق في موقعة مايوركا خارج أرضه.

ويطمح زيدان في الفوز على ريال مايوركا حتى يصل إلى مواجهة الكلاسيكو وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الذي لم تتضح فيه الصورة بشأن إقامة المباراة في موعدها من عدمه.
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