عاجل.. تعرف على مكان إقامة عزاء هيثم أحمد زكي اليوم

صرحت أسرة الفنان أحمد زكي، بإقامة عزاء للفقيد الشاب هيثم أحمد زكي، في شارع الشهيد طيار بحي الحسينية مسقط رأس الأسرة.

وأشار أحد أقارب الراحل في تصريحات صحفية أنهم عقب تلقيهم العزاء في الراحل سيسافرون إلى القاهرة، لالقي واجب العزاء فيه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

صورة شقيق الراحل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أول صورة لشقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، رامى عز الدين بركات.





وصرح الأعمال أشرف السعد، في وقت سابق بأن رامي عز الدين بركات، الأخ غير شقيق لهيثم أحمد زكي، لن يتمكن من الحضور لموعد تشييع الجثمان، لتواجده في العاصمة البريطانية لندن.





وأشار أنهما يريد التواصل مع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي لترتيب حضورهما.





تفاصيل وفاة هيثم أحمد زكي

يذكر أن هيثم، توفي بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وقد عثروا على جثته في منزله، بمدينة الشيخ زايد.





جنازة الراحل

وأقيمت الجنازة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وخرجت الجنازة من مسجد مصطفى محمود، بالمهندسين.





وتم دفن الراحل بمقابر العائلة بجوار والده الفنان الراحل أحمد زكي، بطريق الفيوم.



