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سيف زاهر يعلن موعد إنطلاق قناة الزمالك

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:18 ص
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سيف زاهر
سيف زاهر
السيد علي
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كشف الإعلامي سيف زاهر، عن موعد إنطلاق قناة نادي الزمالك الجديدة، والتي كان من المقرر إنطلاقها مطلع الشهر الجاري.

وقال زاهر عبر فضائية أون سبورت، إن قناة نادي الزمالك الجديدة ستنطلق قريباً، ويتم حالياً العمل على الانتهاء من كافة الأمور الخاصة بالقناة، قبل ظهورها إلى النور.

وتابع سيف : القناة ستظهر خلال أيام، وستكون وجهة مشرفة لنادي الزمالك وجماهيره، التي إنتظرتها طويلاً.

وأكمل زاهر تصريحاته: هذه القناة ستكون نقطة بداية الزمالك في مشواره الإعلامي، وأن النادي سيجني من وراء هذه القناة الكثير، وستكون منصته الغعلامية الأولي بجانب مجلة النادي، والموقع الرسمي للفريق الأبيض.

يذكر أن رئيس الزمالك مرتضى منصور أعلن من قبل، أن شهر نوفمبر الجاري سيشهد انطلاق قناة الزمالك الفضائية الجديدة.

وقالت بعض مصادر داخل أرةقة مدينة الغنتاج الإعلامي، أن القناة من المنتظر أن تطل علينا في الـ16 من الشهر الجاري.

ويتواجد في القناة كلاً من الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك الأسبق، كمقدم رئيسي في القناة البيضاء. 

كما يتواجد رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضي منصور في برنامج رئيسي يظهر كل جمعه، حيث قال منصور أن عائدات البرنامج ستعود على النادي وممتلكاته ولن ينتفع منها بأي مبلغ مادي. 
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الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور قناة الزمالك سيف زاهر الزمالك الجديدة

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