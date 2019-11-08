Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الصحافة الإسبانية تعلن إسم مدرب برشلونة الجديد

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:45 ص
Advertisements
برشلونة
برشلونة
محمد جمال
Advertisements
أصبحت أيام أرنستو فالفيردى المدير الفنى لبرشلونة الإسبانى معدودة داخل الفريق الإسبانى، بعد سوء النتائج الذى يعانى منه البارسا خلال الفترة الماضية تحت قيادة فالفيردى، مما أدى لمطالبات من الجماهير برحيله عن تدريب البلوجرانا، خلال الفترة الحالية.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن بديل أرنستو فالفيردى والمدرب المرشح لقيادة برشلونة خلال الفترة المقبلة هو المدرب الحالي للفريق الأرجنتيني الكبير ريفربليت والذى وصل مع الفريق لنهائي بطولة كأس ليبرتادوس بعد إقصاء فريق بوكا جونيورز وضرب موعد في المباراة النهائية مع فريق فلامنجو البرازيلي.

مدرب تشيلي السابق يتحدث عن إسم مدرب برشلونة الجديد

وأعلن مدرب منتخب تشيلي السابق كلاوديو بورجي أن مواطنه التشيلي مارسيلو جاياردو سيكون مدرب لبرشلونة الإسبانى خلال الفترة المقبلة بعد الإستقرار علي رحيل أرنستو فالفيردى.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن مدرب تشيلي السابق كلاوجيو بورجي، أكد أن مدرب ريفربليت مارسيلو جاياردو سيكون مدرب للبلوجرانا شهر ديسمبر القادم خلفا لأرنستو فالفيردى، وانه علم ذلك من مصدر مباشر للمدرب.

ويعانى برشلونة الإسبانى خلال الفترة الماضية من تواضع في مستوي الغريق، وكان الفريق قد خسر في بطولة الدوري أمام فريق ليفانتى ثم تعادل سلبيا أمام سلافيا براج التشيكي ضمن مباريات الجولة الرابعه من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن مجرب ريفربليت مارسيلو جاياردو قاد الفريق الأرجننيني العام الماضي للتتويج بلقب كأس ليبرتادوس، ويقوده يوم 23 نوفمبر المقبل في نهائي جديد لليبرتادوس أمام فلامنجو البرازيلي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباريات الجولة الرابعة برشلون بديل فالفيردي اليوم الفيا الفلام البح

أخبار تهمك

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد فعل الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي لحظة علمه بنبأ وفاته

منذ ساعة و 16 دقيقة

آخر تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع الداهية لقيادة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بدء الإغلاق الجزئي لشارع الهرم في الاتجاهين.. ومحافظة الجيزة تكشف السبب

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي مع توقعات جديدة للصعود

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 8 ساعات

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

منذ ساعتين

عاجل.. الصحافة الإسبانية تعلن إسم مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 14 ساعة

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 21 ساعة

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

كيكي سيتيين يعلق على تدريب برشلونة

عاجل.. برشلونة يحدد بديل فالفيردي

أول رد رسمي من برشلونة عن حقيقة مفاوضاته مع مدرب ريفير بليت

"الدمية" خلفا لإرنستو فالفيردي في تدريب برشلونة

أخبار برشلونة اليوم: نيمار يعلن عن عودته للبرسا وطرد نجم الفريق وتحديد البديل واختيار المدرب الجديد وتهديد ميسي

خطوة جديدة لإقالة "فالفيردي" من برشلونة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:44 ص

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

08:58 م

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

01:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status