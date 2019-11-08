عاجل.. رد فعل الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي لحظة علمه بنبأ وفاته





كشف رجل الأعمال عز بركات زوج والدة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، عن رد فعله ونجله رامي الأخ غير الشقيق للراحل لحظة علمهما بنبأ الوفاة المفاجئة للفنان الشاب.





وأشار في تصريحات صحفية، إلى أنه اعتقد أن وفاة الراحل مجرد شائع كاذبة، وغير صحيحة.





ولفت الانبتاه إلى أنه حاول الاتصال بالراحل من مكان تواجده في لندن ولكن الأخير لم يكن يرد على هاتفه نهائيًا.





أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أول صورة لشقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، رامى عز الدين بركات.





وصرح الأعمال أشرف السعد، في وقت سابق بأن رامس عز الدين بركات، الأخ غير شقيق لهيثم أحمد زكي، لن يتمكن من الحضور لموعد تشييع الجثمان، لتواجده في العاصمة البريطانية لندن.





وأشار أنهما يريد التواصل مع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي لترتيب حضورهما.





تفاصيل وفاة هيثم أحمد زكي

يذكر أن هيثم، توفي بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وقد عثروا على جثته في منزله، بمدينة الشيخ زايد.





جنازة الراحل

وأقيمت الجنازة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وخرجت الجنازة من مسجد مصطفى محمود، بالمهندسين.





وتم دفن الراحل بمقابر العائلة بجوار والده الفنان الراحل أحمد زكي، بطريق الفيوم.



