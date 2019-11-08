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وفري فلوسك.. خطوات "الباديكير والمناكير" في المنزل بكل سهولة
الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 01:09 ص
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"ميزانية البيت ما بتسمحش، ونفسك تعملي باديكير ومناكير زي المشاهير ونجمات السينما"، ولا تعرفين ما هي الطريقة الصحيحة لتطبيق الباديكير والمناكير في المنزل مثل ما تشاهدينه في مراكز التجميل، لا تيأسي عزيزتي فنقدم لكِ كل ما تبحثين عنه من معلومات متعلقة حول الباديكير والمناكير؛ حيث يمكنك تطبيقه ببساطة في المنزل، توفيرا للأموال وللوقت الذي يُهدر عند انتظار دورك لتجميل نفسك.
عزيزتي الفتاة لا تحتاري فالموضوع ليس صعبا كل ما عليك فعله اتباع المقالة التالية واتباع خطواتها جيدا لمعرفة كيفية التطبيق الصحيحة في المنزل ولظهرين بمظهر جيد دائما دون اللجوء لمراكز تجميلة.
في البداية لا تستطيع معظم الفتيات التفريق بين الباديكير والمناكير، وبداخلهما شغف كبير لمعرفة الفرق، ومن هنا يحرص موقع لافام دائما على تزويد القارئات ما يهمهم من معلومات يبحثون عنها وتشغل تفكيرهم دائما.
ما هو الفرق بين الباديكير والمناكير؟
الباديكير، هي مصطلح لاتيني معناه "تجميل القدم"، فهو دوره العناية بجمال القدمين وإزالة الجلد الميت قبل طلاء الأظافر بالمناكير، فالبديكير يعمل على تخليص القدمين من الجلد الزائد وتقشيره والحصول على القدم مثل قدم الأطفال
المناكير، كلمة مناكير هي كلمة لاتينية معناها اليد، وتستخدمه الفتيات في تجميل أظافرهن وطلائها باللون المطلوب المتوافق مع ملابسهن، حيث تبدأ الفتيات ببرد أظافرهن وتقليص الأظافر من الجلد الزائد مع عمل مساج لليدين والأصابع إلى جانب استخدامهن زيوت مرطبة لترطيب الأظافر قبل طلائها بالمناكير.
المناكير
الأدوات التي يجب توافرها في منزلك عند القيام بعمل الباديكير والمناكير:
يجب عزيزتي الفتاة أن يتواجد لديك علبة من الأسيتون الذي يتخلص من طلاء الأظافر في حالة رغبتك في إزالته، بجانب مبرد للقدمين، أو حجرة طبية يمكن شراءها من الصيدليات أو جهاز مخصص لإزالة جلد القدمين الزائد.
يجب أن يكون لديك مبرد الأظافر، للقيم ببرد الأظافر قبل طلائها بالمناكير، بجانب القطن الذي يتم استخدامه مع الاسيتون في إزالة المناكير.
من المفترض أن يتواجد في حقيبتك المنزلية مقص للأظافر، لقص أظافر القدمين واليدين، قبل الطلاء والقيام بالباديكير.
قومي بشراء كريم مرطب، وفي حالة عدم رغبتك في وضع كريم مرطب يمكنك استخدام الفازلين فهو من أفضل الوسائل التي تعمل على ترطيب القدمين بكل سهولة وتكلفته ليست عالية.
من ابرز الأدوات التي يجب تواحدها في منزلك وتساعدك في عمل الباديكير هي مقشر للقدمين، ومقوي للأظافر، والذي يشبه الطلاء الشفاف.
هكذا يمكنك عمل الباديكير والمناكير في المنزل بكل سهولة
أولا قومي بتنظيف الأظافر من الآثار القديمة من طلاء الأظافر، وذلك من خلال تبليل قطعة من القطن بالقليل من مادة الأسيتون.
ثانيا عليك فرك الأظافر بالفرشاة جيدا، لتنظيفها وتنعيمها وغزالة الشوائب والجلد الزائد بها.
ثالثا عليك نقع القدمين في وعاء به ماء فاتر وملح، واتركيها لمدة لا تزيد عن 10 دقائق، لترطيبها وتنعيمها ومعالجتها وإزالة الزوائد بها.
رابعا عليك عزيزتي برد القدمين باستخدام المبرد، وخاصة في المناطق الخشنة لترطيبها وبعدها قومي بوضع المقشر على القدمين وفركه جيدا للحصول على النتيجة المطلوبة.
خامسا قومي بتقليم الأظافر وبردها لتسويتها، قبل وضع الطلاء المناسب
سادسا عليك طلاء الأظافر بالمقوي الشفاف واتركيه يجف، قبل استخدام الطلاء الملون
سابعا اهتمي عزيزتي بترطيب القدمين باستخدام الفازلين أو المرطب، وكل ما سبق ذكره يمكنك عزيزتي تطبيقه على اليدين بنفس الطريقة ستحصلين بكل سهولة على النتيجة المطلوبة.
الباديكير والمناكير
المناكير الذي يناسب لون بشرتك
قبل وضع المناكير عليك اختيار المناكير المناسب للون بشرتك فالمناكير يعطي للمرأة مظهرا جيدا ويُضفي عليها مزيدا من الأنوثة، وهناك ألوان مناكير تعطي العديد من السيدات مظهرا جيدا وفي حاة تطبيقه على آخريات لا يعطي نفس النتيجة، ومن هنا ننشر لكم ألوان المناكير التي تناسب لون بشرتك لسهولة تطبيقه.
نقدم لكم نصائح عليكم اتباعها عنداختيار المناكير الذي يناسب لون البشرة، وهم بالتفصيل:
عند اختيار لون الطلاء عليك اتباع قواعد هامه
القاعدة رقم (1) اختيار لون المناكير حسب شكل ولون يديكِ.
- صاحبات البشرة البيضاء يجب أن يخثرن طلاء الأظافر (المناكير) الفاتح حيث ينسب شكل أيديهن كثيرا.
- أما صاحبات البشرة الحنطية فيخترن مناكير الأظافر ذات الألوان المتوسطة بين الفاتح والغامق.
- وبالنسبة لصاحبات البشرة السمراء فيحرصن على اختيار طلاء الأظافر باللون الداكن.
القاعدة رقم (2): اختيار لون مناكير الأظافر بخلاف لون البشرة
الألوان التي تناسب صاحبات البشرة البيضاء في هذه الحالة هي الالوان الداكنة منها الأحمر والأحمر البرغندي والبنفسجي والأبيض والزهري والفضي والأزرق.
طلاء أظافر ملائم للبشرة البيضاء
صاحبات البشرة الحنطية يخترن الالوان الزاهية كالزهري والبنفسجي والأزرق والأحمر، والفضي والأحمر الداكن، بجانب اللون البرتقالي والبني بدرجاته، ولا يفضل استخدامهن طلاء أظافر ذات الالوان الذهبي والبرونزي.
صاحبات البشرة السمراء والداكنة يليق بهن ألوان الأحمر والبنفسجي والبرتقالي النابض، وما لا يليق بهن هي الألوان الفاتحة التي تعكس لون البشرة ولا تتناسب معها.
طلاء أظافر للبشرة السمراء
اعتني بأظافرك في المنزل بهذه الطرق
- تنظيف الاظافر بالأسيتون أولا لتعقيم الاظافر قبل فعل أي شيئ
- تقليم الأظافر كما تريدين لتجنب تقصفها وإعطاءك مظهرا جذابا
- قومي ببرد أظافرك بمبردا خشبيا لمنحه الشكل الجميل المناسب.
- استخدمي كريم مرطب وانقعي يديك في الماء الفاتر وقدميك
- يجب إزالة اللحمية برفق لكي لا تجرحي الأظافر وتتألمين عن طريق الاداة المخصصة لذلك
- تدليك الاظافر بالزيوت لكي تتدفق الدورة الدموية وتقومين بتغذية أظافرك ومنحها الكثير من اللمعان.
- مسح اليدين والقدمين من الزيوت بعد التدليك عن طريق استخدم القطن.
طريقة برد الأظافر في المنزل
الحل السحري للقضاء على تقصف الأظافر
للتخلص من مشكلة تقصف الاظافر نهائيا هناك مجموعة من الخطوات والحلول السحرية التي تبحث عنها كل فتاة للقيام بها لحماية الأظافر من التقصف المستمر
- احرصي على ترطيب أظافرك باستمرار، مع استخدام الفازلين للحصول على أفضل النتائج.
- لا تستخدمي اظافرك في فتح المعلبات أو تقشير كروت الشحن، فهذه الطرق كفيلة لتعريض أظافرك للتقصف
- اغمسي أظافرك في زيت الزيتون لمدة ١٠ دقائق مرة كل أسبوع لحمايتها من التقصف.
تقصف الاظافر
- التغذية السليمة تحمي اظافرك من التقصف فيجب عليك عزيزتي تناول الزبادي والحليب لاحتوائهما على الكالسيوم، كما يمكنك تناول الفواكه مثل التفاح، وعليك بوضع الثوم والبصل في الأكلات لفوائدهما العظمية التي تمنح اظافرك قوة وجاذبية، مع الحرص هلة تناول كميات كبيرة من المياه يوما للحفاظ على صحة أظافرك.
أكلات تحمي أظافرك من التقصف
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