شاهد.. حوار كوميدي بين مصطفى البنا الشهير بـ"سعفان" وعمرو دياب.. والهضبة "بس بقى" (فيديو)





عمرو دياب يشعل حفل موسم الرياض



عمرو دياب يشعل السوشيال ميديا



شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جمع بين الهضبة عمرو دياب واليوتيوبر مصطفى البنا الشهير باسم سعفان.وداعب سعفان الهضبة وقال: العالمي، واقف النهاردة على المسرح بسم الله ماشاء الله، هو يتنطط وأنا أتعب، قضى على شبابنا، الناس النهاردة كانت مولعة، هو دا الهرم الرابع بتاعنا".ليمازحه عمرو دياب قائلًا: خلاص بس بقى، وانت كمان عملت شغل جامد النهاردة والرياض عشرة على عشرة.وأشعل عمرو دياب حفل موسم الرياض منذ قليل، بباقة متنوعة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.وغصت السهرة بحشد جماهيري ضخم، وأعلنت الهيئة المنظمة للحفل عن نفاذ التذاكر قبل إقامته بأيام.عمرو دياب وقصة نجاح أحدث أغانيه أول يوم في البعد قبل طرحهاوكان عمرو دياب قد قام بغناء جزء من أغنيته أول يوم في البعد قبل اكتمال كتابتها، ومنذ هذه اللحظة والجمهور يتشوق لسماعها.وأشعل عمرو دياب السوشيال ميديا، عندما طرح أغنية أول يوم في البعد، وذلك الثلاثاء الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل شديد من جمهورهبعد انتظار طال منهم، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع أسامه الهندي.وحققت الأغنية رواجا واسعا منذ الوهلة الأولى لطرحها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدرت محركات البحث بجوجل وقوائم التريند بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.https://www.facebook.com/177633099471516/posts/625442238023931/