ريال مدريد يتفوق على برشلونة في سباق ضم نجم نابولي

كشفت وسائل إعلام عالمية أن ريال مدريد متقدم على برشلونة ومانشستر سيتي في سباق التعاقد مع الإسباني فابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي في الصيف المقبل.





وأفادت شبكة ESPN العالمية أن ريال مدريد الأسباني بدأ مفاوضاته مع نظيره نابولي الإيطالي من أجل التعاقد مع نجمه الدولي الأسباني فابيان رويز.





وأشارت الشبكة العالمية إلى أن النادي الملكي تقدم خطوة مهمة على منافسيه برشلونة ومانشستر سيتي في هذه الصفقة.





وأوضحت الشبكة العالمية أن ريال مدريد سيكون قادراً على التعاقد مع فابيان رويز مقابل دفع مبلغ 100 مليون يورو إلى نابولي.





ونوهت الشبكة العالمية أن رويز صاحب الـ23 عاماً انتقل الى نابولي في عام 2018 قادماً من ريال بيتيس وخاض مع فريق الجنوب 54 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف.





وكشفت وسائل إعلام عالمية أمس أن مسئولي ريال مدريد اجتمعوا مع نظرائهم في نابولي الشهر الماضي من أجل ضم فابيان رويز نجم البارتينوبي وذلك في ظل اهتمام كبير أيضًا من جانب كلا من برشلونة ومانشستر سيتي إلا أن رويز بميل بشكل كبير إلى الرحيل إلى الملكي.





وأفادت شبكة ESPN العالمية بأن ريال مدريد عقد مع نابولي محادثات حول انضمام نجم الفريق الإسباني فابيان رويز إلى قلعة السانتياجو برنابيو وذلك في أكتوبر الماضي في وجود اهتمام كبير أيضًا من كبار أندية أوروبا بنجم خط الوسط.





وأكدت الشبكة العالمية أن كلا من برشلونة ومانشستر سيتي سيدخلون في السباق على ضم رويز ولن يكون هذا مفاجئًا، حيث يطمح العملاقين في اعتراض خطوة إدارة الميرينجي.





وأشارت الشبكة اغعالمية إلى أن رويز يرغب في اللعب تحت قيادة زين الدين زيدان في ريال مدريد ويبدو أن المشكلة الوحيدة ستكون الجانب المالي للصفقة، حيث إذا قرر فلورينتينو بيريز رئيس الملكي إنفاق مبلغ كبير فسيكون نابولي سريعًا في الاستجابة في إجراءات إتمام الصفقة.



