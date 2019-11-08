عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أول صورة لشقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، رامى عز الدين بركات.





كان رجل الأعمال أشرف السعد، صرح رامى عز الدين بركات، الأخ غير شقيق لهيثم أحمد زكي، لن يتمكن من الحضور لموعد تشييع الجثمان.





وأشار أنهما يريدان التواصل مع نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي لترتيب حضورهما.





يذكر أن هيثم، توفي بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وقد عثروا على جثته في منزله، بمدينة الشيخ زايد.





وأقيمت الجنازة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وخرجت الجنازة من مسجد مصطفى محمود، بالمهندسين، وتم دفنه بمقابر العائلة بجوار والده الفنان الراحل أحمد زكي، بطريق الفيوم.







