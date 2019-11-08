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أخر تحديث.. أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الجمعة 8-11-2019

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة، بشكل هامشي أمام الجنيه المصري، مع بداية العطلة الأسبوعية للبنوك بعد أن شهدت تباين طفيف خلال تعاملات الأمس وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات محليًا وعالميًا لحظة بلحظة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الجمعة
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0871 جنيهًا للشراء 16.2086 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.8165 جنيهًا للشراء 17.9576 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في مصر
جنيه إسترليني 20.6365 جنيهًا للشراء 20.8006 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم الجمعة في مصر
فرنك سويسري 16.2119 جنيهًا للشراء 16.3410 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة
100 ين ياباني 14.7412 جنيهًا للشراء 14.8540 جنيهًا للبيع .

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة
سعر الريال سعودي 4.2896 جنيهًا للشراء 4.3222 جنيهًا للبيع .

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الجمعة
دينار كويتي 52.9669 جنيهًا للشراء 53.3847 جنيهًا للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة
درهم اماراتى 4.3792 جنيهًا للشراء 4.9960 جنيهًا للبيع .

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة
اليوان الصيني 2.3057 جنيهًا للشراء 2.3246 جنيهًا للبيع .

متوسط اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0871

16.2086

يورو

17.8165

17.9576

جنيه إسترليني

20.6365

20.8006

فرنك سويسري

16.2119

16.3410

100 ين ياباني

14.7412

14.8540

ريال سعودي

4.3792

4.3222

دينار كويتي

52.9669

53.3847

درهم اماراتي

4.3792

4.3132

اليوان الصيني

2.3057

2.3246


أخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة  
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري17.7875 جنيهًا للشراء 17.9563 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة
أصبح جنيه إسترليني يساوي 20.6065 جنيهًا للشراء 20.8479 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 
سجل سعر الدولار الكندي 12.1903 جنيهًا للشراء 12.3043 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونا الدنماركي فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 
كرونا دنماركي 2.3808 جنيهًا للشراء 2.4032 جنيهًا للبيع

سعر الكرونا النرويجي فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة
كرونا نرويجي 1.7515 جنيهًا للشراء 1.781 جنيهًا للبيع

سعر الكرونا السويدي العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة
كرونا سويدي 1.6689 جنيهًا للشراء 1.6885 جنيهًا للبيع


سعر الفرنك السويسري فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة
فرنك سويسري 16.1904 جنيهًا للشراء 16.3337 جنيهًا للبيع

سعر الين الياباني فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة
100 ين 14.7358 جنيهًا للشراء 14.8997 جنيهًا للبيع

سعر الدولار الإسترالي العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 
دولار إسترالي 11.0426 جنيهًا للشراء 11.1889 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة
دينار كويتي 52.7368 جنيهًا للشراء 53.3531 جنيهًا للبيع

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة
ريال سعودي 4.277 جنيهًا للشراء 4.3267 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 
درهم إماراتي 4.375 جنيهًا للشراء 4.408جنيهًا للبيع

سعر الدينار البحريني فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 
دينار بحريني 42.0104 جنيهًا للشراء 42.9443 جنيهًا للبيع

سعر الريال العماني فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة
ريال عماني 42.0104 جنيهًا للشراء 42.0541 جنيهًا للبيع

سعر الريال القطري فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 
ريال قطري 4.975 جنيهًا للشراء 4.446 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الأردني فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة
دينار إردني 22.5129 جنيهًا للشراء 22.864 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 
اليوان الصيني سعر التحويلات 2.2973 جنيهًا للشراء 2.3158 جنيهًا للبيع.


اسعار العملات في البنك الاهلي المصري اليوم

العملة

الكود

سعر الشراء

سعر البيع

التحويلات/ سعر الشراء

التحويلات/ سعر البيع

دولار أمريكي

USD

16.09

16.19

16.09

16.19

يورو

EUR

17.7875

17.9563

17.7875

17.9563

إسترليني

GBP

20.6065

20.8479

20.6065

20.8479

دولار كندي

CAD

12.1903

12.3043

12.1903

12.3043

كرونا دنماركي

DKK

2.3808

2.4032

2.3808

2.4042

كرونا نرويجي

NOK

1.7515

1.781

1.7515

1.781

كرونا سويدي

SEK

1.6689

1.6885

1.6689

1.6885

فرنك سويسري

CHF

16.1904

16.3173

16.1904

16.3337

ين 100

JPY

14.7358

14.889

14.7358

14.8997

دولار استرالي

AUD

11.0426

11.1889

11.0426

11.1889

دينار كويتي

KWD

52.7358

53.3267

52.7368

53.3267

ريال سعودي

SAR

4.277

4.3171

4.277

4.3171

درهم إماراتي

AED

4.375

4.408

4.375

4.408

دينار بحريني

BAD

42.0104

42.9443

0

0

ريال عماني

OMR

41.5977

42.0541

0

0

ريال قطري

QTR

4.2342

4.446

0

0

دينار إردني

JOD

22.5129

22.864

0

0

اليوان الصيني

CNY

0

0

2.2973

2.3221


أسعار العملات الأجنبية في الخارج:

تراجع سعر الجنيه الإسترليني وارتفعت أسعار الدولار عالميا، مع وجود تطورات اقتصادية في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل  1.2829 دولار.

وتراجع الجنيه الإسترليني أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 0.8635 إسترليني.

واستقر سعر الدولار أمام اليورو عند 1.1065 دولار.

 ارتفع سعر الدولار  بنسبة 0.1 بالمائة أمام الين الياباني ليسجل 109.14 ين.

وارتفعت أسعار الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1 بالمائة إلى 0.9938 فرنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.08 بالمائة مسجلاً 98.026.





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