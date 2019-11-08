أخر تحديث.. أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الجمعة 8-11-2019

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة





استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة، بشكل هامشي أمام الجنيه المصري، مع بداية العطلة الأسبوعية للبنوك بعد أن شهدت تباين طفيف خلال تعاملات الأمس وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات محليًا وعالميًا لحظة بلحظة.





أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الجمعة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0871 جنيهًا للشراء 16.2086 جنيهًا للبيع





متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة

اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8165 جنيهًا للشراء 17.9576 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة في مصر

جنيه إسترليني 20.6365 جنيهًا للشراء 20.8006 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم الجمعة في مصر

فرنك سويسري 16.2119 جنيهًا للشراء 16.3410 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة

100 ين ياباني 14.7412 جنيهًا للشراء 14.8540 جنيهًا للبيع .





اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة

سعر الريال سعودي 4.2896 جنيهًا للشراء 4.3222 جنيهًا للبيع .





سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الجمعة

دينار كويتي 52.9669 جنيهًا للشراء 53.3847 جنيهًا للبيع .





سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة

درهم اماراتى 4.3792 جنيهًا للشراء 4.9960 جنيهًا للبيع .





سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة

اليوان الصيني 2.3057 جنيهًا للشراء 2.3246 جنيهًا للبيع .





متوسط اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر





العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0871 16.2086 يورو 17.8165 17.9576 جنيه إسترليني 20.6365 20.8006 فرنك سويسري 16.2119 16.3410 100 ين ياباني 14.7412 14.8540 ريال سعودي 4.3792 4.3222 دينار كويتي 52.9669 53.3847 درهم اماراتي 4.3792 4.3132 اليوان الصيني 2.3057 2.3246







أخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري17.7875 جنيهًا للشراء 17.9563 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة أصبح جنيه إسترليني يساوي 20.6065 جنيهًا للشراء 20.8479 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة سجل سعر الدولار الكندي 12.1903 جنيهًا للشراء 12.3043 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونا الدنماركي فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة كرونا دنماركي 2.3808 جنيهًا للشراء 2.4032 جنيهًا للبيع

سعر الكرونا النرويجي فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة كرونا نرويجي 1.7515 جنيهًا للشراء 1.781 جنيهًا للبيع

سعر الكرونا السويدي العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة كرونا سويدي 1.6689 جنيهًا للشراء 1.6885 جنيهًا للبيع



سعر الفرنك السويسري فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة فرنك سويسري 16.1904 جنيهًا للشراء 16.3337 جنيهًا للبيع

سعر الين الياباني فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة 100 ين 14.7358 جنيهًا للشراء 14.8997 جنيهًا للبيع

سعر الدولار الإسترالي العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة دولار إسترالي 11.0426 جنيهًا للشراء 11.1889 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة دينار كويتي 52.7368 جنيهًا للشراء 53.3531 جنيهًا للبيع

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة ريال سعودي 4.277 جنيهًا للشراء 4.3267 جنيهًا للبيع

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة درهم إماراتي 4.375 جنيهًا للشراء 4.408جنيهًا للبيع

سعر الدينار البحريني فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة دينار بحريني 42.0104 جنيهًا للشراء 42.9443 جنيهًا للبيع

سعر الريال العماني فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة ريال عماني 42.0104 جنيهًا للشراء 42.0541 جنيهًا للبيع

سعر الريال القطري فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة ريال قطري 4.975 جنيهًا للشراء 4.446 جنيهًا للبيع

سعر الدينار الأردني فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة دينار إردني 22.5129 جنيهًا للشراء 22.864 جنيهًا للبيع

سعر اليوان الصيني فى البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة اليوان الصيني سعر التحويلات 2.2973 جنيهًا للشراء 2.3158 جنيهًا للبيع.



اسعار العملات في البنك الاهلي المصري اليوم

العملة الكود سعر الشراء سعر البيع التحويلات/ سعر الشراء التحويلات/ سعر البيع دولار أمريكي USD 16.09 16.19 16.09 16.19 يورو EUR 17.7875 17.9563 17.7875 17.9563 إسترليني GBP 20.6065 20.8479 20.6065 20.8479 دولار كندي CAD 12.1903 12.3043 12.1903 12.3043 كرونا دنماركي DKK 2.3808 2.4032 2.3808 2.4042 كرونا نرويجي NOK 1.7515 1.781 1.7515 1.781 كرونا سويدي SEK 1.6689 1.6885 1.6689 1.6885 فرنك سويسري CHF 16.1904 16.3173 16.1904 16.3337 ين 100 JPY 14.7358 14.889 14.7358 14.8997 دولار استرالي AUD 11.0426 11.1889 11.0426 11.1889 دينار كويتي KWD 52.7358 53.3267 52.7368 53.3267 ريال سعودي SAR 4.277 4.3171 4.277 4.3171 درهم إماراتي AED 4.375 4.408 4.375 4.408 دينار بحريني BAD 42.0104 42.9443 0 0 ريال عماني OMR 41.5977 42.0541 0 0 ريال قطري QTR 4.2342 4.446 0 0 دينار إردني JOD 22.5129 22.864 0 0 اليوان الصيني CNY 0 0 2.2973 2.3221





أسعار العملات الأجنبية في الخارج:





تراجع سعر الجنيه الإسترليني وارتفعت أسعار الدولار عالميا، مع وجود تطورات اقتصادية في الولايات المتحدة وبريطانيا.



وهبط سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 1.2829 دولار.

وتراجع الجنيه الإسترليني أمام اليورو بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 0.8635 إسترليني.

واستقر سعر الدولار أمام اليورو عند 1.1065 دولار.

ارتفع سعر الدولار بنسبة 0.1 بالمائة أمام الين الياباني ليسجل 109.14 ين.

وارتفعت أسعار الدولار أمام الفرنك السويسري بنحو 0.1 بالمائة إلى 0.9938 فرنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 0.08 بالمائة مسجلاً 98.026.















