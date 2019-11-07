أخبار محمد صلاح اليوم 7 نوفمبر: صلاح يُرعب مانشستر سيتي.. ومبابي يُبعد الفرعون المصري عن ليفربول

أخبار محمد صلاح اليوم| إعلان جاهزيته لمواجهة سيتي وإيتو يؤكد استحالة فوزه بالكرة الذهبية





يقدم لكم "الفجر الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق الخميس 7من نوفمبر الجاري





إيتو يؤكد استحالة فوز صلاح بالكرة الذهبية





أكد الكاميروني صامويل إيتو مهاجم فريق برشلونة ومنتخب الكاميرون السابق، على صعوبة حصول محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أو أي لاعب إفريقي على جائزة الكرة الذهبية.





وقال إيتو في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية "اللاعبون الأفارقة ما زالوا لا يحظون بالتقدير الكافي في تصويت جائزة الكرة الذهبية".





وتابع: "السبب وراء ذلك هو هيمنة وسائل الإعلام الغربية على إفريقيا، وبالتالي يكون لها تأثير كبير على الاختيارات، على سبيل المثال فالناس تفضل مشاهدة هدف لميسي عن أي لاعب آخر".





وأضاف: "لست حزينًا لعدم حصولي على جائزة الكرة الذهبية، لأنني فزت بالكثير من الجوائز، وحققت أحلامي وبالنسبة لي هذا ما يعادل فوزي بالكرة الذهبية".





وتحدث الكاميروني عن ترشح محمد صلاح وساديو ماني للجوائز في الفترة الماضية وكان آخرها جائزة ذا بيست من فيفا لأفضل لاعب في العالم: "كانت فرصة كبيرة لرؤية لاعب إفريقي يفوز بجائزة عالمية، ولن يتفاجأ أحدًا إذا حدث ذلك لأنهما قدما موسمًا رائعًا مع ليفربول".





واختتم "ما فعلوه مخزيًا، إذا صوت جميع الآفارقة لصالح من يحملون راية القارة السمراء في الكرة العالمية، لكنا حصلنا على العديد من الجوائز".





"أخبار صلاح الآن"





مبابي يزيح صلاح عن ليفربول





أشارت تقارير صحفية اليوم، إلى رغبة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، لرحيل محمد صلاح نجم الفريق، للتعاقد مع صفقة نارية خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أن كلوب يفكر في التخلي عن واحد من الثلاثي الهجومي، ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو، من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في الصيف.





وأشار إلى أن كلوب استقر على بيع محمد صلاح بسبب سوء العلاقة بينهما حاليا وضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.





واختتم الموقع، أن ليفربول سيدخل في خط المفاوضات مع مبابي، إلا أن متطلبات باريس سان جيرمان الفرنسي المادية من الممكن أن تعوق الصفقة.





صلاح يعلن جاهزيته لمواجهة مانشستر سيتي





بدأ نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الاستعداد لمواجهة نظيره مانشستر سيتي المقبلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الصالة الرياضية.





وخاض اللاعب الدولي المصري محمد صلاح التدريبات كاملة رفقة لاعبي ليفربول استعدادا للمواجهة المترقية المقبلة أمام فريق مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي الخاص بنادي ليفربول.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ويدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 31 نقطة بينما يحتل نادي مانشستر سيتي حامل لقب البطولة المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة الإنجليزية برصيد 25 نقطة.



