أخبار الكرة المصرية اليوم 7 نوفمبر: إصابة نجم الأهلي وصدمة للمنتخب الأوليمبي.. وميدو يفتح النار على لاعبي الفراعنة

شهدت الكرة المصرية اليوم الخميس 7 نوفمبر العديد من الأخبار الساخنه، يعد أبرزها فوز المنتخب الوطنى الأول علي ليبييا بهدف وإصابة حسين الشحات ومواصلة المنتخب الأولمبي إستعداداته لخوض بطولة كأس الأمم.





المنتخب الأولمبي يختتم استعداداته لمواجهة مالي





إختتم المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب تدريباته علي ستاد بتروسبورت قبل مواحهة مالي الجمعه علي ستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام للشباب والتى تؤهل لأولمبياد طوكيو 2020.





وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم بزيارة بعثة الأولمبي للإطمئنان علي حالة اللاعبين وأخر الإستعدادات قبل المباراة الإفتتاحيه.





بهدف حمدى فتحي منتخب مصر يفوز علي ليبيريا وديا





فاز منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى علي منتخب ليبيريا بهدف دون رد جاء عن طريق لاعب الأهلي المتألق حمدي فتحي في الدقيقة 86 من زمن اللقاء بعد عرضية متقنة من جانب محمد هانى الظهير الأيمن، ليفوز الفراعنة بهدف دون رد إستعدادا لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية منتتصف نوفمبر الجاري بمواجهة كينيا وجزر القمر.





وسجل حمدي فتحي الهدف الثانى له مع منتخب مصر في ثانى مبارياته الدوليه بعد هدفه في شباك بوتسوانا المباراة الماضية.





استبعاد نجم المنتخب الأولمبي بسبب الإصابة

قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب إستبعاد كل من طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الأولمبي ونادى المقاولون العرب ومحمود مرعي مدافع المنتخب ووادى دحلة بسبب الإصابة التى لحقت بالثنائي خلال التدريبات الأخيرة للفراعنه.





وسمح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بقيام المنتخب بإستبدال اللاعبين وضم غريب الثنائي محمد صادق لاعب الإسماعيلي وناصر منسي مهاجم بيراميدز.





الكشف عن تطورات إصابة حسين الشحات

أصيب اليوم حسين الشحات لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، خلال مباراة الفراعنة أمام منتخب ليبيريا، بعد تدخل قوي من لاعب ليبيريا، مما أدي لخروج اللاعب قبل نهاية الشوط الأول متأثرا بالإصابة.





وأجري الشحات أشعه للإطمئنان علي مدى خطورة الإصابة، وأثبتت الأشعه ان هناك كدمة قوية فقط بجانب الركبه ولن يغيب اللاعب سوي لمدة إسبوع أو 10 أيام فقط وقرر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر إستمرار اللاعب في المعسكر الذى يستعد فيه المنتخب لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية.





رحيل حارس الأهلي مرفوض

رفض النادى الأهلي التفريط في أى لاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، بسبب دخول الفريق مباريات دوري أبطال إفريقيا، مما يجعل الجهاز الفنى يحتاج لكل اللاعبين المقيدين خلال الفترة القادمة.





ورفض سيد عبد الحفيظ رحيل حارس المرمي علي لطفي عن الفريق وطالب اللاعب الذى لم يشارك بصفه مستمرة مع الأهلي بغلق ملف الرحيل.





ميدو يفتح النار على لاعبي المنتخب