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رئيسة سنغافورة تؤدي مناسك العمرة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 11:23 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أدت رئيسة جمهورية سنغافورة ،السيدة حليمة يعقوب، والوفد المرافق لها، اليوم الخميس، مناسك العمرة.

وكان العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل، قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة، في استقبالها عند المسجد الحرام.

هذا وكانت رئيسة جمهورية سنغافورة، قد حرصت يوم الثلاثاء الماضي، على زيارة المسجد النبوي الشريف حيث أدت الصلاة فيه.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، كان وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي، وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، في استقباال رئيسة سنغافورة.

ووصلت رئيسة سنغافورة، يوم الاثنين الماضي، إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي، وكان في استقبالها كل من: أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميّد وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وعقدت يعقوب جلسة مباحثات رسمية يوم الأحد الماضي، مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وسنغافورة بما يخدم مصالحهما المشتركة وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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الكلمات المفتاحية

مناسك العمرة سنغافورة رئيسة سنغافورة رئيسة العمرة السعودية

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