أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي مع توقعات جديدة للصعود

اسعار الذهب اليوم





استأنفت أسعار الذهب الانهيار في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، مع توقعات بعودة التذبذب في سعر الذهب خلال التعاملات مع المحافظة على الخسائر الأسبوعية للمعدن الأصفر، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 571.84 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 667.91 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 762.44 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,337 جنيها.













اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





خسرت سعر جرام الذهب نحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 571.84 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 667.91 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 762.44 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,337 جنيه.





اسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 757 إلى 759 عيار 22 699 إلى 701 عيار 21 662 إلى 674 عيار 18 567 إلى 569 عيار 14 441 إلى 443 عيار 12 378 إلى 379 الاونصة 23.529 إلى 23.600 الجنيه الذهب 5,296 إلى 5,312 الكيلو 756.571 إلى 758.857 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 762.44جنيه 47.24$ سعر الذهب عيار 22 689.15جنيه 43.28$ اسعار الذهب عيار 21 667.91جنيه 41.31$ اسعار الذهب عيار 18 571.84جنيه 35.41$ سعر الذهب عيار 14 444.76جنيه 27.54$ سعر الذهب عيار 12 381.84جنيه 23.60 $ سعر الذهب عيار 9 285.92جنيه 17.70 $ اسعار أوقية الذهب 23,712 جنيه 1,468 $ اسعار جنيه الذهب 5,337 جنيه 330.47 $ اسعار كيلو الذهب 762,444 جنيه 47,209 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 7 نوفمبر 762.44 667.91 571.84 444.76 381.22 6 نوفمبر 774.42 677.63 580.82 451.74 387.21 5 نوفمبر 770.20 673.94 577.66 449.29 385.10 4 نوفمبر 782.78 684.95 587.10 456.95 391.39 3 نوفمبر 786.28 688.28 589.72 458.66 393.14 2 نوفمبر 784.52 686.47 588.40 457.64 392.26 1 نوفمبر 786.34 688.07 589.77 458.70 393.17 31 أكتوبر 784.64 686.58 588.49 457.71 392.32 30 أكتوبر 776.71 679.64 582.54 453.08 388.36 29 أكتوبر 771.77 675.31 578.84 450.20 385.88 أسعار الذهب عالميًا استأنفت أسعار الذهب التراجع بضغط من تحول الدولار للارتفاع وصعود البورصة الأمريكية. ليهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 1.8 بالمائة ليسجل1466.40 دولار للأوقية. وتراجعت أسعار التسليم الفور للذهب بنحو 1.6 بالمائة لتسجل 1466.93 دولار للأوقية.



