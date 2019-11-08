أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي مع توقعات جديدة للصعود
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
757 إلى 759
|
عيار 22
|
699 إلى 701
|
عيار 21
|
662 إلى 674
|
عيار 18
|
567 إلى 569
|
عيار 14
|
441 إلى 443
|
عيار 12
|
378 إلى 379
|
الاونصة
|
23.529 إلى 23.600
|
الجنيه الذهب
|
5,296 إلى 5,312
|
الكيلو
|
756.571 إلى 758.857
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
762.44جنيه
|
47.24$
|
سعر الذهب عيار 22
|
689.15جنيه
|
43.28$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
667.91جنيه
|
41.31$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
571.84جنيه
|
35.41$
|
سعر الذهب عيار 14
|
444.76جنيه
|
27.54$
|
سعر الذهب عيار 12
|
381.84جنيه
|
23.60 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
285.92جنيه
|
17.70 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,712 جنيه
|
1,468 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,337 جنيه
|
330.47 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
762,444 جنيه
|
47,209 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
7 نوفمبر
|
762.44
|
667.91
|
571.84
|
444.76
|
381.22
|
6 نوفمبر
|
774.42
|
677.63
|
580.82
|
451.74
|
387.21
|
5 نوفمبر
|
770.20
|
673.94
|
577.66
|
449.29
|
385.10
|
4 نوفمبر
|
782.78
|
684.95
|
587.10
|
456.95
|
391.39
|
3 نوفمبر
|
786.28
|
688.28
|
589.72
|
458.66
|
393.14
|
2 نوفمبر
|
784.52
|
686.47
|
588.40
|
457.64
|
392.26
|
1 نوفمبر
|
786.34
|
688.07
|
589.77
|
458.70
|
393.17
|
31 أكتوبر
|
784.64
|
686.58
|
588.49
|
457.71
|
392.32
|
30 أكتوبر
|
776.71
|
679.64
|
582.54
|
453.08
|
388.36
|
29 أكتوبر
|
771.77
|
675.31
|
578.84
|
450.20
|
385.88
أسعار الذهب عالميًا
استأنفت أسعار الذهب التراجع بضغط من تحول الدولار للارتفاع وصعود البورصة الأمريكية.
ليهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 1.8 بالمائة ليسجل1466.40 دولار للأوقية.
وتراجعت أسعار التسليم الفور للذهب بنحو 1.6 بالمائة لتسجل 1466.93 دولار للأوقية.