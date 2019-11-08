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أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي مع توقعات جديدة للصعود

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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اسعار الذهب اليوم 

استأنفت أسعار الذهب الانهيار في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، مع توقعات بعودة التذبذب في سعر الذهب خلال التعاملات مع المحافظة على الخسائر الأسبوعية للمعدن الأصفر، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل   571.84 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 667.91 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 762.44 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,337  جنيها.



اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 

خسرت سعر جرام الذهب نحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل   571.84 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر667.91 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 762.44  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,337 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

757 إلى 759

عيار 22 

699 إلى 701

عيار 21

662 إلى 674

عيار 18

567 إلى 569

عيار 14

441 إلى 443

عيار 12

378 إلى 379

الاونصة

23.529 إلى 23.600

الجنيه الذهب

5,296 إلى 5,312

الكيلو

756.571 إلى 758.857

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 762.44جنيه      

 47.24$

سعر الذهب عيار 22

 689.15جنيه

 43.28$

اسعار الذهب عيار 21

667.91جنيه       

41.31$

اسعار الذهب عيار 18

 571.84جنيه

35.41$

سعر الذهب عيار 14

444.76جنيه

27.54$

سعر الذهب عيار 12

381.84جنيه

23.60 $

سعر الذهب عيار 9

285.92جنيه

17.70 $

اسعار أوقية الذهب

23,712 جنيه

1,468 $

اسعار جنيه الذهب

5,337 جنيه

330.47 $

اسعار كيلو الذهب

762,444 جنيه

47,209 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

7 نوفمبر

762.44

667.91

571.84

444.76

381.22

6 نوفمبر

774.42

677.63

580.82

451.74

387.21

5 نوفمبر

770.20

673.94

577.66

449.29

385.10

4 نوفمبر

782.78

684.95

587.10

456.95

391.39

3 نوفمبر

786.28

688.28

589.72

458.66

393.14

2 نوفمبر

784.52

686.47

588.40

457.64

392.26

1 نوفمبر

786.34

688.07

589.77

458.70

393.17

31 أكتوبر

784.64

686.58

588.49

457.71

392.32

30 أكتوبر

776.71

679.64

582.54

453.08

388.36

29 أكتوبر

771.77

675.31

578.84

450.20

385.88

 

أسعار الذهب عالميًا

استأنفت أسعار الذهب التراجع  بضغط من تحول الدولار للارتفاع وصعود البورصة الأمريكية.

ليهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 1.8 بالمائة ليسجل1466.40 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار التسليم الفور للذهب بنحو 1.6 بالمائة لتسجل 1466.93 دولار للأوقية.


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