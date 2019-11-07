سجين محكوم بـ20 سنة يهرب من مستشفى شارل نيكول

قام سجين يوم أمس الإربعاء 06 نوفمبر 2019، بالفرار من مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، وذلك بعد ما تمّ نقله للمستشفى لتلقي العلاج.





وقد أفاد المتحدث باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش في تصريحات إعلامية، أنّه تقرّر فتح تحقيق قضائي وإداري بعد فرار السجين



