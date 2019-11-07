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سجين محكوم بـ20 سنة يهرب من مستشفى شارل نيكول
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:54 م
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مروى الجلاصي
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قام سجين يوم أمس الإربعاء 06 نوفمبر 2019، بالفرار من مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، وذلك بعد ما تمّ نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وقد أفاد المتحدث باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش في تصريحات إعلامية، أنّه تقرّر فتح تحقيق قضائي وإداري بعد فرار السجين
ويذكر بأن السجين الهارب محكوم بـ20 سنة سجنا في قضية جنائية، وقام بالفرار من دورة المياه بمستشفى شارل نيكول، في حدود الحادية عشر ليلا وذلك خلال إقامته بقسم جراحة القلب.
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