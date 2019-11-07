أخبار ليفربول اليوم الخميس 7 نوفمبر: كلوب يتوعد مانشستر سيتي.. ومحمد صلاح يزف نبأ سار للجماهير





شهد نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس 7 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول، وكانت أبرزها تصريحات كلوب النارية قبل مواجهة ليفربول وعودة كلًا من محمد صلاح وهندرسون للمشاركة في مران الفريق.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار ليفربول اليوم الخميس الموافق 7 - 11 - 2019 :-





أخر أخبار ليفربول اليوم





محمد صلاح يستعد لمانشستر سيتي في الجيم





بدأ لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الاستعداد لمواجهة نظيره مانشستر سيتي المقبلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الصالة الرياضية.





وخاض اللاعب الدولي المصري محمد صلاح التدريبات كاملة رفقة لاعبي ليفربول استعدادا للمواجهة المترقية المقبلة أمام فريق مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي الخاص بنادي ليفربول.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ويدخل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح وهو يحتل صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 31 نقطة بينما يحتل نادي مانشستر سيتي حامل لقب البطولة المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة الإنجليزية برصيد 25 نقطة.





أخر أخبار ليفربول اليوم





ليفربول ضد مانشستر سيتي| كلوب يؤكد: علينا أن نفوز في جميع المباريات





يستعد ملعب أنفيلد لاستضافة المباراة النارية التي ستجمع ليفربول ضد مانشستر سيتي، والمقرر لها في تمام السابعة والنصف مساء الاحد المقبل، في إطار الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.





وقال يورجن كلوب في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: "المباراة ستكون في الجولة الثانية عشر، وبالتالي سيكون هناك الكثير من المباريات التي لم تلعب، عليك أن تفوز في جميع المواجهات، وليست مباراة الأحد فقط".





وتابع حديثه عن مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي: "إذا فزنا في مباراة مانشستر سيتي ولم نفز بأي مباراة أخرى، فهذا لن يساعدنا وسنخسر الدوري’’.





وأشار: "لا نفكر كثيرًا في كيفية تأثير مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي على نهاية الموسم، في الموسم الماضي لقد دفعنا بعضنا البعض إلى مستوى عالٍ للغاية".





وأضاف كلوب: "نحن نأمل أن نستمر في انتصارتنا، ونريد الفوز دائمًا، ليس فقط في هذه مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، نريد الفوز ثم الفوز، لا يمكننا أن نتخلى عن الفوز حتى الدقائق الأخيرة، والجميع شاهد ذلك".





وأنهى: ’"جميع المباريات صعبة، ليست مباراة الأحد فقط، والجميع يعلم ذلك".





أخر أخبار ليفربول اليوم





كلوب يوجه تحذير شديد اللهجة إلى جوارديولا





أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أنه فريقه سيدخل مباراته أمام مانشستر سيتي، من أجل الفوز ولا شيئًا غيره، من أجل الابتعاد أكثر في صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.





وأبدى كلوب، حماساً شديداً وإصراراً على الفوز في المباراة المقررة أمام مانشستر سيتي الأحد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وقال كلوب إن "الفريق سينعزل عن كل الضوضاء المحيطة بالمباراة المرتقبة، وسيوجه تركيزه بالكامل إلى تقديم ما هو ضروري لتحقيق الفوز".





وستكون المباراة هي الأولى في الموسم الحالي بين ليفربول متصدر الدوري برصيد 31 ومانشستر سيتي حامل اللقب والذي يحتل المركز الثاني برصيد 25 نقطة.





ويرى كلوب أن إثارة المواجهة تتخطى التركيز على دورها في رسم ملامح المنافسة في الفترة المتبقية من الموسم الحالي.





وقال كلوب إنه "سيقود الفريق في المباراة بهدف الفوز وسيقدم كل ما لديه من أجل ذلك".





وأضاف في تصريحات نشرها نادي ليفربول بموقعه على الإنترنت "بالنسبة لنا كفريق، علينا أن نستعد لمباراة كهذه بفعل الخطوات المناسبة مراراً وتكراراً".





وتابع "نحن نرغب في الفوز وسنقدم كل المحاولات من أجل ذلك، وهو أمر صعب. بعدها سنرى كيف سيكون الوضع وكيف يمكننا استغلاله".





وتجدر الإشارة إلى أن ليفربول لم يتلق سوى هزيمة واحدة في الدوري الإنجليزي طوال الموسم الماضي، وكانت أمام مانشستر سيتي الذي فاز على ليفربول 2-1 في يناير (كانون الثاني).





أخر أخبار ليفربول اليوم

نقاط القوة والضعف.. مدرب الريال الأسبق يكشف أسباب تفوق كلوب على جوارديولا





كشف فابيو كابيلو المدير الفني السابق لمنتخب انجلترا، نقاط القوة والضعف لدي الألماني يورجن كلوب ونظيره بيب جوارديولا، قبل مباراة القمة المنتظرة التي ستجمع ليفربول ضد مانشستر سيتي.





وأوضح كابيلو في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: "لقد صنع كلوب شيئًا سحريًا بالنسبة لي في ملعب أنفيلد، أجواء رائعة، الفريق والمشجعين يشبهون بعضهم البعض".





وأضاف: "تشعر وأن الاتصال بينهم جميعًا لا ينقطع، إنه شيء فريد من نوعه، ويجعل أنفيلد صعب على جميع الخصوم".





واختتم: "جوارديولا مختلف، أعتقد أنه يلعب مع فريقه في مسرح، المشجعون كأنهم يشاهدون عرضًا فنيًا، يقدم بيب أداء جيد للغاية، لكنه دون حماس".





نجم ليفربول يعلن استعداده لمواجهة مانشستر سيتي





أعلن نجم ليفربول الإنجليزي استعداده لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي ستجمع كلا الفريقين على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.





وشهدت تدريبات الريدز عودة جوردان هندرسون قائد الفريق، ليكون جاهزًا للمشاركة مع ليفربول ضد مانشستر سيتي.





وكان قائد الريدز قد غاب عن مباراة ليفربول ضد جينك في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف.





ومن المقر أن تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في تامام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، على أن تذاع عبر قنوات بي أن سبورتس المالكة حصريًا لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.



