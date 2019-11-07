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قيس سعيّد يستقبل شبابا من ولاية قفصة بقصر قرطاج

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:41 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إلتقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 07 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج، مجموعة من شباب ولاية قفصة.

وتولّى رئيس الجمهورية الاستماع إلى مشاغلهم ومعاناتهم، ومقترحاتهم لخلق مواطن شغل تحقق ظروف عيش كريمة لهم ولعائلاتهم، وتمكنهم من الاندماج في المجتمع ومن المساهمة في بناء مستقبل الوطن.

و أكد رئيس الدولة في هذا السياق حرصه على ضمان الحقوق المشروعة لكل المواطنين وفي مقدمتها الشباب واعتبر أن الحق في الشغل وفي التأمين ضد المرض وفي المسكن اللائق هي من أوكد الحقوق الإنسانية.

كــما أشــــاد رئيـــس الدولــــة بوعــــي الشبــــاب في مختلــــف مناطـــق الجمهوريـــــة وحرصه في منطقة قفصة بالذات على أن يتم استئناف العمل في قطاع الفسفاط و فتح السكة الحديدية من جديد.

وشدد رئيس الدولة على ضرورة متابعة مختلف الملفات مؤكدا على أن الشباب في مختلف ولايات الجمهورية هو في صدارة الأولويات وأنه يمثل قوة اقتراح من شأنها أن تمكن مؤسسات الدولة من إيجاد الإجراأت والآليات الكفيلة لدفع الأوضاع نحو الأفضل على مختلف المستويات.

ودعا رئيس الجمهورية لفتح الآفاق أمام الشباب حتى يساهم بصفة فاعلة ويرتقي إلى صنع القرار.
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