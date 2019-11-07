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عمرو دياب: أحرص على هذه العادة قبل الصعود على خشبة المسرح (فيديو)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 10:43 م
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عمرو دياب
عمرو دياب
كساب أحمد
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قال الفنان عمرو دياب، إنه حريص خلال الفترة الأخيرة على إصدار أغنية كل شهر أو 15 يومًا، لافتَا إلى أنه سيبدأ حفل موسم الرياض بأغنية "يا ساحر" تأليف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، وألحان عمرو مصطفى.

وتابع "دياب"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس: "قبل ما بطلع على المسرح بلعب رياضة، دي حاجة متعود عليها من أيام بورسعيد".

وأضاف: "أنا لفيت العالم، والمسرح في موسم الرياض بإمكانيات وتجهيزات أكبر من بره بكثير، حاجة جامدة أووي بصراحة، هناك نجوم عالميين سيشاركون في حفل موسم الرياض، وهذا شيء عظيم للغاية".

وأوضح: "جمهور الرياض كبير جدًا، وأنا سعيد باستقبالهم لي في الرياض، ويا رب أكون عند حسن ظنهم".

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موسم الرياض عمرو دياب عمرو أديب توك شو تركى آل الشيخ

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