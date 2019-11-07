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ارتفاع عوائد السندات الحكومية العالمية لأعلى مستوى في 4 شهور

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:35 م
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عوائد السندات الحكومية
عوائد السندات الحكومية
وكالات
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ارتفع عائد السندات الحكومية لأعلي مستوي في 4 أشهر خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع أسواق المال وعلى رأسها البورصة الأمريكية والأوربية.

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى 1.92 بالمائة وهو الأعلى منذ نهاية يوليو.

وصعد عائد سندات الخزانة الألمانية لآجل 10 سنوات عند -0.235 بالمائة.

وقفز العائد على سندات الخزانة البريطانية لآجل 10 سنوات لمستوى 0.795 بالمائة .


وصعد العائد على سندات الخزانة الإيطالية عند 1.158 بالمائة.
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