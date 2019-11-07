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سايمون كويل يعلن الحرب على ليتل ميكس

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:34 م
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بوابة الفجر
فريده احمد
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اعلن سايمون كويل عن تغير برنامج أكس فاكتور: all the stars إلى أكس فاكتور: the band، ليتنافس مع برنامج ليتل مكس: the search بعام 2020، وتحدث عنهم كثيرا في البرنامج أاخر ما قاله "أنا دائمًا أقول كيف استخدمت ليتل مكس كافضل مثال على كيفية عرض المواهب الغنائية، وكيف بدأوا في هذا المجال ومهنيتهم وانهم قاموا بتغيير هذا البرنامج إلى الأبد". 

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" صرح سايمون كويل: 'ربما تكون قد سمعت بالفعل بهذا ولكن إذا لم تقم بذلك، فإننا نطلق X Factor: The Band في ديسمبر المقبل، ببساطة شديدة سنجد إما أكبر مجموعة فتيان في العالم، أو أكبر مجموعة فتيات في العالم، ولديك وقت للاشتراك في البرنامج، لقد فعلنا ذلك قبل أن نفعل ذلك مرة أخرى.

وأشار سيمون أيضًا في إشارة إلى بيانه السابق بأنه يأمل في العثور على فرقة تنافس نجاح فرق K-Pop مثل BTS وBLACKPINK، لقد أنهى الفيديو: "الآن، يمكنك أن تقول إن موسيقى K-Pop هي التي تحكم العالم، الآن حان الوقت لـ UK-Pop، إلى جانب رقم الهاتف وتفاصيل موقع الويب لمعرفة كيفية التقديم.

قام سيمون بتتبع خططه لـ X Factor: The Band بعد أن أكد مؤخرًا أن المباراة النهائية ستذاع قريبًا من الانتخابات العامة القادمة في 12 ديسمبر، أكد القاضي التلفزيوني مؤخرًا أن برنامجه الجديد سيتوافق مع برنامج المواهب الجديد في بي بي سي The Search.
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فن سايمون كويل الفجر الفني أخبار الفن

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