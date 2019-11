لهذا السبب كيني ويست غاضب من زوجته كيم كاردشيان

اكملت كيم: "لقد تخلصنا من أجهزة التلفاز في غرف الأطفال وقمنا بإزالة الماكياج من غرفة نورث وكان شديد، ليس أنه لم يكن أبًا رائعًا، ولكن أكثر صرامة قليلًا كأب وكونه غاضب جدًا من الصور الموجودة في منزلنا وما يرونه".



صرحت كيم كارداشيان في البرنامج الواقعي "كيبنج اب ويز زا كاردشيان""، أن زوجها كاني ويست لم يعجبه فستان تيري موغلر الذي ارتدته في حفل ميت غالا هذا العام.وخلال حلقة من Keeping Up with The Kardashians، وضح كاني إنه ليس على ما يرام الآن بمظهر كيم قائلا: "مرت بمرحلة انتقالية، حيث كنت مغني الراب، وانظر إلى كل هؤلاء الفتيات ونظر إلى زوجتي، واقول،" فتاتي تحتاج إلى أن تكون تمامًا مثل الفتيات الأخريات اللائي يظهرن جسدهن، لم أكن أدرك أن هذا كان يؤثر على روحي وروحي كشخص متزوج وأب الآن".أخبرها هذه الأشياء في الليلة التي سبقت حفل Met Met Gala عندما لم يكن هناك الكثير يمكنها ان تفعله لتغيير المظهر، وعملت هي وفريق موغلر لمدة ثمانية أشهر علي الفستان، حتى أن الأمور قد وصلت إلى درجة أن الزوجين قد أزاحا التلفزيونات من غرف أطفالهما، حتى أنهما استبعدا ابنة الشمال، الستة، من المكياج.سئلت نجمة برنامج الواقع كيم كاردشيان البالغة من العمر 39 عامًا عما إذا كانت تدعمها رحلة الحياة الروحية الجديدة لمغني الراب وهي تجيب: "أعتقد أنه زوجي، من الواضح أنني أريد تكريمه وما يشعر به، لقد مر هذا التغيير في الحياة، وهو يتعلق في الغالب بالأطفال".قالت إنه بينما يكبر الأطفال نورث وابنه سانت البالغ من العمر ثلاث سنوات، وابنته شيكاغو البالغة من العمر 21 شهرًا وابن مزمور البالغ من العمر خمسة أشهر، أصبح كاني حذرًا بشكل متزايد بشأن نوع الصور التي هي في منزلهم".