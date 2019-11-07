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عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:28 م
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محمود كهربا
محمود كهربا
الفجر الرياضي
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شهدت الساعات القليلة الماضية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن انتقال محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك السابق وديسبورتيفو أفيس البرتغالي، إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

وجاءت المفاجأة عن طريق أحد المحبين للقلعة الحمراء الذين تصدروا مشهد صفقة كهربا، حيث قام بدفع مليون جنيه للاعب كمقدم تعاقد من أجل انضمامه إلى الأهلي بداية من يناير القادم.

 

كهربا يرحل عن الزمالك بصورة مفاجئة


وكان كهربا رحل عن الزمالك بشكل مفاجئ بعد أزمة طاحنة مع إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، حيث اضطر اللاعب للمغادرة وترك ناديه متجها إلى البرتغال وتحديدا فريق ديبسبورتيفو أفيس.

 

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ويرغب الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب في التعاقد مع كهربا لتعويض غياب محمد محمود بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا ، واحتمال عودة رمضان صبحي إلى نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي أو انتظار العروض الأوروبية التي تلقاها اللاعب في الآونة الأخيرة بسبب تألقه اللافت مع الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.

 

وأشاد رينيه فايلر بإمكانيات كهربا مؤكدا أنه سيمثل إضافة قوية للفريق في ظل رغبة رمضان صبحي في الاحتراف الخارجي وإصابة الرباط الصليبي التي داهمت محمود محمود للمرة الثانية على التوالي وسط ذهول المدرب السويسري واللاعبين.

 

ويتمتع فريق الأهلي خلال الفترة الأخيرة بقوة كبيرة خاصة على مستوى الهجوم وخط الدفاع حيث تأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، وحقق الفوز في أول 3 مباريات بالدوري بعرض مميز.

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

محمود كهربا رياضة الاخبار الرياضية الأهلي اخبار الرياضة

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