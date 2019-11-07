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حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بشرق الإسكندرية (صور)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:13 م
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بناء مخالف
بناء مخالف
محمد رجب - دينا حسن
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قامت لجنة التحفظ والتدخل السريع بحي شرق الإسكندرية، اليوم الخميس، بحملة مكبرة لإزالة المخالفات ومنعها في المهد.

جاء ذلك استمرارا لتصدي حي شرق الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، للمخالفات بنطاق الحي، والعمل على منع أي أعمال بناء مخالف في المهد وفرض الإنضباط والإلتزام بالقانون.

وقالت المهندسة سحر شعبان رئيس حى شرق الإسكندرية، فى بيان اليوم، إن الحملة الازالة توجهت للعقار خلف مسجد الصديقين عزبة الموظفين تم فك شدة خشبية بالدور الارضي، كما تم التوجه أيضًا للعقار الكائن بشارع القطار السريع أمام الزراعة عزبة الموظفين وتم فك شدة اعمدة الدور الاول.

وأضافت رئيس الحى، أنه تم إيقاف أعمال البناء بالعقار الكائن رقم 15 ش 22  عزبة سكينة الجديدة، وتم فك شدة خشبية بالدور الخامس علوى وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولاتزال أعمال الرقابة والرصد لأي مخالفات مستمرة بنطاق الحي، وذلك لفرض الإنضباط والإلتزام بالشوارع بنطاق الحى والتصدى لجميع المخالفات حتى لا يستفيد المخالف من مخالفته.
حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بشرق الإسكندرية (صور)
حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بشرق الإسكندرية (صور)
حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بشرق الإسكندرية (صور)
حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بشرق الإسكندرية (صور)
حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بشرق الإسكندرية (صور)
حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بشرق الإسكندرية (صور)
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الكلمات المفتاحية

لجنة التحفظ حملة المخالفات الإسكندرية أعمال البناء

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