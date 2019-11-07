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ارتفاع معظم البورصات الخليجية بقيادة السعودية في أخر تعاملات الأسبوع

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:59 م
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البورصة السعودية
البورصة السعودية
وكالات
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ارتفعت معظم البورصات الخليجية في نهاية تعاملات الأسبوع اليوم الخميس، بقيادة السعودية التى صعدت بدعم من قطاع البنوك ليرتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودي 0.6 في المئة، مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.2 في المئة، وسهم مجموعة سامبا المالية بنسبة 3.1 في المئة.

وارتفع سهم سابك بنسبة 1.1 في المئة، رغم قيام بنك "إتش.إس.بي.سي" بخفض سعره المستهدف إلى 78 ريالا، من 80 ريالا، وصعد سهم الشرق الأوسط للرعاية الصحية 6.1 في المئة، بعدما سجلت شركة إدارة المستشفيات زيادة كبيرة في صافي ربح الربع الثالث من العام، عزتها إلى انخفاض النفقات العامة والإدارية، وقفز سهم الوطنية للرعاية الصحية (رعاية) 2.2 في المئة، بعدما سجلت الشركة زيادة تجاوزت 45 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.4 في المئة، مع صعود السهمين القياديين إعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني 1 في المئة و0.4 في المئة على الترتيب.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة، 0.4 في المئة، بينما انخفض سهم مجموعة اتصالات 0.5 في المئة.


فيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 7798 نقطة.

أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 5131 نقطة.

دبي.. زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 2699 نقطة.

قطر.. انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 10275 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 1518 نقطة.

سلطنة عمان.. صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 4041 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 6179 نقطة.
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