Advertisements
Advertisements
Advertisements

نادية الجندي عن هيثم أحمد زكي: "كنت لما بشوف أدائه العالي بقول اللي خلف ما ماتش"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 08:00 م
Advertisements
هيثم زكي
هيثم زكي
هبة أحمد
Advertisements
أعربت الفنانة نادية الجندى عن حزنها الشديد، لوفاة الفنان هيثم أحمد زكي، وقامت برثائه بكلمات نابعة من قلبها، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت مجموعة من الصور، ظهر فى الصور الفنان الراحل أحمد زكى وهو برفقة نجله الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ووالدته الفنان الراحلة هالة فؤاد، وعلقت على الصورة قائلة :"الخبر حقيقي صدمني وأحزنني، الله يرحمه يارب، إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون".

وتابعت الفنانة نادية الجندي: "كان إنسان جميل وأبن ناس أجمل، وفنان موهوب، بدء ياخد فرصته مؤخراً في مسلسل كلبش، وكنت لما بشوف أدائه العالي في العمل بقول اللي خلف مامتش، الله يرحمه هو ووالديه يارب، البقاء لله".

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي توفى فى صباح اليوم، بعدما تعرض لهبوط حاد فى الدورة الدموية، وكانت قوات الأمن قد توجهت إلى منزله، ووجدوه متوفيا داخل حمام منزله، وكانت أخر أعمال الراحل مسلسل "علامة استفهام"، من تأليف إسلام حافظ، وإنتاج شركة "سينرجي"، ولاقى المسلسل قبولا كبيرا لدى جمهور الدراما المصرية.
نادية الجندي عن هيثم أحمد زكي: "كنت لما بشوف أدائه العالي بقول اللي خلف ما ماتش"
نادية الجندي عن هيثم أحمد زكي: "كنت لما بشوف أدائه العالي بقول اللي خلف ما ماتش"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة هيثم زكي وفاة هيثم هيثم احمد زكى هبوط في الدورة الدموية اليوم الفيا الفنان هيثم احمد زكي احمد زكى

أخبار تهمك

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 7 ساعات

يلا EGYPT شوت مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر رابط kora live مشاهدة مباراة مصر yalla shoot تابع لايف "أون سبورت HD"

منذ حوالي 4 ساعات

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة هيثم أحمد زكي.. أسرار وكواليس لأول مرة عن حياته: "لديه أخ.. وعاش ومات وحيدا" (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تفاصيل إقالة فالفيردي والتعاقد مع الداهية لقيادة برشلونة

منذ ربع ساعة

ماذا تمنى هيثم أحمد زكي قبل رحيله؟

منذ حوالي 7 ساعات

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شوت EGYPT» مشاهدة مباراة مصر وليبيريا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر محمد صلاح اليوم TIME ON SPORT

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لوفاة هيثم أحمد زكي (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 5 ساعات

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. المنتخب يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. وفاة والد الفنان أكرم حسني

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - تحديد موعد إقالة فالفيردي والاتفاق مع الجديد لبرشلونة

منذ ساعة

برشلونة يتفق مع مدربه الجديد.. والإعلان الرسمي في هذا التوقيت!

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

نجوم الفن ينعون "مديحة يسري" (صور)

كان أنسان جميل وطيب..حلا شيحة تنعي هيثم أحمد زكي

أمير كرارة يعلق على وفاة هيثم احمد زكي

"إلى لقاء ربنا ياعريس".. بهذه الكلمات مها أحمد تودع هيثم أحمد زكي

شاهد.. دفتر عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

محمود البزاوي ناعيًا هيثم أحمد زكي: "كنت دايما أقول عليه اللي خلف مامتش"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:17 م

شاهد.. 30 صورة من جنازة هيثم أحمد زكي

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

03:59 م

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

05:53 م

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

عاجل.. المنتخب يكشف تفاصيل إصابة حسين الشحات

07:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status