نادية الجندي عن هيثم أحمد زكي: "كنت لما بشوف أدائه العالي بقول اللي خلف ما ماتش"





وتابعت الفنانة نادية الجندي: "كان إنسان جميل وأبن ناس أجمل، وفنان موهوب، بدء ياخد فرصته مؤخراً في مسلسل كلبش، وكنت لما بشوف أدائه العالي في العمل بقول اللي خلف مامتش، الله يرحمه هو ووالديه يارب، البقاء لله".



يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي توفى فى صباح اليوم، بعدما تعرض لهبوط حاد فى الدورة الدموية، وكانت قوات الأمن قد توجهت إلى منزله، ووجدوه متوفيا داخل حمام منزله، وكانت أخر أعمال الراحل مسلسل "علامة استفهام"، من تأليف إسلام حافظ، وإنتاج شركة "سينرجي"، ولاقى المسلسل قبولا كبيرا لدى جمهور الدراما المصرية.

أعربت الفنانة نادية الجندى عن حزنها الشديد، لوفاة الفنان هيثم أحمد زكي، وقامت برثائه بكلمات نابعة من قلبها، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشرت مجموعة من الصور، ظهر فى الصور الفنان الراحل أحمد زكى وهو برفقة نجله الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ووالدته الفنان الراحلة هالة فؤاد، وعلقت على الصورة قائلة :"الخبر حقيقي صدمني وأحزنني، الله يرحمه يارب، إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون".