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إيمي طلعت زكريا: "الله يرحمك يا هيثم سلم لي على بابا وقول له أنه واحشني"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:43 م
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هيثم زكي
هيثم زكي
هبة أحمد
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عبرت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن حزنها الشديد لوفاة الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك من خلال حسابها الشخصي، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث قامت بنشر صورة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وعلقت على الصورة قائلة: "ربنا يرحمك ياهيثم سلملي على بابا أوى وقوله أنه واحشني هو وكل الحبايب ربنا يرحمكم جميعًا يارب".

يشار إلى أن الفنان هيثم أحمد زكي رحل عن عالمنا اليوم، بعد تعرضه لهبوط في الدورة الدموية، وكانت خطيبته قد حررت بلاغا، في مديرية أمن الجيزة، وانتقلت قوة أمنية إلى منزله، وجدوه متوفى داخل حمام منزله، بعد أن كسروا باب المنزل.

يذكر أن أخر أعمال هيثم أحمد زكي الدراماية، هو مسلسل "علامة استفهام"، وقد عرض فى سباق رمضانى الدرامي، لعام ٢٠١٩، وهو  من بطولة محمد رجب، ونورهان، وميرهان حسين، وإداورد، وعماد رشاد، ومحمود البزاوى، وحنان سليمان، وهو من تأليف إسلام حافظ، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ومن ناحية أخرى، ولد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي يوم 4 إبريل عام 1984، وبدأ حياته الفنية من خلال فيلم "حليم" ليكمل ما تبقي من مشاهد والده الذى رحل قبل نهاية تصوير مشاهدة.
إيمي طلعت زكريا: "الله يرحمك يا هيثم سلم لي على بابا وقول له أنه واحشني"
إيمي طلعت زكريا: "الله يرحمك يا هيثم سلم لي على بابا وقول له أنه واحشني"
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