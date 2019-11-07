أكرم حسني يُشيع جثمان والده غدًا.. تعرف على التفاصيل

فٌجع الفنان أكرم حسني، قبل قليل بوفاة والده حيث أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "تويتر" موضحًا أن الجنازة سيتم تشييعها عقب صلاة الجمعة غدًا من المسجد الكبير بمدينة الرحاب.

ونشر أكرم حسني، صورة لوالده الراحل وعلقّ علها قائلًا: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب وجار تحديد ميعاد ومكان العزاء دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".



