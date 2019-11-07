"البنتاجون": المهمة الأساسية للقوات الأمريكية في سوريا هزيمة "داعش"

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الانسحاب متواصل من عين العرب في سوريا، منوهة بأن المهمة الأساسية للقوات الأمريكية هي هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.





وأوضحت وزارة الدفاع، خلال تصريحاتها، مساء الخميس، أنه سيتم مواصلة العمل مع قوات سوريا الديمقراطية، ودعم حربهم ضد تنظيم داعش الإرهابي.









وأشارت إلى أن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر ناقش موضوع التظاهرات مع العراقيين، ونحن هناك بناء على دعوة الحكومة العراقية.









وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن القادة العسكريين الأمريكيين لديهم حق الدفاع في مواجهة أي قوات تهدد حقول النفط في شمال شرق سوريا.





وتسببت شراكة الولايات المتحدة مع قوات سوريا الديمقراطية في غضب تركيا، التي تعتبر الجماعة التي يقودها الأكراد منظمة إرهابية. منعت صفقة تم التوصل إليها في أغسطس الماضي، لإنشاء منطقة آمنة تقوم بدوريات مشتركة بين القوات الأمريكية والتركية تركيا من شن توغل في ذلك الشهر، ولكن عندما أعلن ترامب انسحاب القوات الأمريكية المشاركة في الدوريات في 6 أكتوبر، كان الإعلان بمثابة الضوء الأخضر لأنقرة لبدء عملية نبع السلام بعد ثلاثة أيام. وشن الرئيس الأمريكي بحملة مع وعد بإخراج القوات الأمريكية من "حروب لا نهاية لها" في جميع أنحاء العالم، وأعلن انسحاب كامل من سوريا في ديسمبر الماضي، ثم خفف من قرار خفض عدد القوات في البلاد بدلا من ذلك. وذكر مولروي، أن البنتاجون كان يعمل على تنفيذ قرار ترامب قبل إعلان الرئيس المفاجئ في أكتوبر. وأضاف رئيس الشرق الأوسط السابق في البنتاجون، أنه لم يكن هناك أي سبب لتركيا للقلق بينما كانت القوات الأمريكية موجودة إلى جانب القوات الكردية. وقال مولروي: "لقد شاركنا مع قوات سوريا الديمقراطية". "إذا كانوا يشكلون تهديدا لتركيا، كنا سنعرف هذا التهديد ونقوم بإيقاف".



