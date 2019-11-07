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نقاط القوة والضعف.. مدرب الريال الأسبق يكشف أسباب تفوق كلوب على جوارديولا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:17 م
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جوارديولا وكلوب
جوارديولا وكلوب
عبد الرحمن السيد
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كشف فابيو كابيلو المدير الفني السابق لمنتخب انجلترا، نقاط القوة والضعف لدي الألماني يورجن كلوب ونظيره بيب جوارديولا، قبل مباراة القمة المنتظرة التي ستجمع ليفربول ضد مانشستر سيتي.

نقاط القوة والضعف.. مدرب الريال الأسبق يكشف أسباب تفوق كلوب على جوارديولا

وأوضح كابيلو في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: "لقد صنع كلوب شيئًا سحريًا بالنسبة لي في ملعب أنفيلد، أجواء رائعة، الفريق والمشجعين يشبهون بعضهم البعض".

وأضاف: "تشعر وأن الاتصال بينهم جميعًا لا ينقطع، إنه شيء فريد من نوعه، ويجعل أنفيلد صعب على جميع الخصوم".

واختتم: "جوارديولا مختلف، أعتقد أنه يلعب مع فريقه في مسرح، المشجعون كأنهم يشاهدون عرضًا فنيًا، يقدم بيب أداء جيد للغاية، لكنه دون حماس".

وعلى صعيد أخر، يحتضن ملعب أنفيلد المباراة النارية المرتقبة التي ستجمع ليفربول ضد مانشستر سيتي، مساء الأحد القادم، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة من 11 جولة حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في واحدة فقط أمام مانشستر يونايتد، بهدف لمثله، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

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