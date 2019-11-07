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"إنذار خاطئ" يتسبب في حالات إغماء في مدرسة بالرياض

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:52 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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إنطلق إنذار خاطئ في واحدة من المدارس المتوسطة للبنات بشرق الرياض، وتسبب هذا الإنذار في إصابة 12 طالبة بحالات من الهلع والخوف.

وقال ياسر الجلاجل، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالرياض: إن "غرفة العمليات تلقت بلاغاً، عند الحادية عشرة صباح أمس الأربعاء تقريباً، يفيد بوجود حالة إغماء واحدة بالمدرسة.

وأضاف متحدث الهلال الأحمر بالرياض، أن أكثر من 5 فرق إسعاف و5 فرق تدخل سريع باشرت الموقع، حيث تم مباشرة 13 حالة هلع وخوف لطالبات تم العلاج اللازم لهن بالموقع والتأكد من علاماتهن الحيوية، وعند وصول الفرقة الإسعافية للموقع اضطرت للبقاء لنحو 7 دقائق خارج المدرسة، حتى تم السماح لها بالدخول لمباشرة الحالات المصابة.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، بأن 11 فرقة إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر، باشرت 13 حالة هلع وخوف في إحدى مدارس شرق الرياض للبنات، بسبب هذا الإنذار الخاطئ.

الدفاع المدني السعودي
يعرف بجهاز الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، تأسس في عام 1343هـ؛ لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق، والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ.

وبعد أن أسست حكومة المملكة العربية السعودية جهاز الشرطة الذي بدأ كمديرية للأمن العام السعودي، وثم تحولت إلى مديرية للشرطة العامة، وفي عام 1346هـ الموافق 1926م أنشئت أول فرقة إطفاء في المملكة العربية السعودية، وموقعها مكة المكرمة.

وفي عام 1349هـ رأت السعودية ضرورة توحيد جهاز الشرطة تحت قيادة واحدة مقرها مكة المكرمة، وقد صدرت الأوامر بهذا التوحيد في العام نفسه.

وفي عام 1380هـ، الموافق 1960م سميت الرئاسة بالمديرية العامة للإطفاء وانفصلت عن الأمن العام وارتبطت بوزارة الداخلية بتاريخ 10 جمادى الأول 1406هـ ـ الموافق 20 يناير 1986م، أصدر فيما بعد مرسوم ملكي بتسمية الجهاز بالدفاع المدني، وهو من الأجهزة التي تتبع لوزارة الداخلية.

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الكلمات المفتاحية

مدرسة حالات الرياض إنذار خاطئ

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