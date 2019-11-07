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العلاقات بين الإمارات وألمانيا مبنية على أسس قوية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 05:10 م
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بوابة الفجر
ترجمة: نهـا محمـد
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 نحتفل في 9 نوفمبر بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين. في هذا اليوم التاريخي والمعروف في عام 1989، فتحت ألمانيا الشرقية السابقة الحدود إلى الغرب حيث توافد الآلاف من سكان برلين الشرقية عبر الحدود.

لن ينسى معظم الألمان ما شعروا به في ذلك اليوم. بالنسبة لي كمواطن من برلين، كان هذا حقًا أحد أكثر أيام حياتي بروزًا. لقد شاهدت الجدار الذي شكل تاريخ مدينتي منذ عام 1961 يتم هدمه. كان سقوط جدار برلين نتيجة للتعاون السلمي في أوروبا وبناء الثقة خطوة بخطوة بين الأعداء السابقين. كانت لحظة فرحة غير مسبوقة وساحرة.

العلاقات الثنائية بين الإمارات وألمانيا

منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، كان تطوير علاقاتنا الثنائية قصة نجاح. فقد تأسست شراكة استراتيجية في عام 2004 عززت علاقتنا الخاصة. واليوم، لا تعد دولة الإمارات واحدة من أهم شركائنا التجاريين في المنطقة فحسب، ولكنها أيضًا شريك نشط وجذاب في العديد من المجالات الأخرى.

ومن المعالم البارزة في علاقاتنا الثنائية زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى ألمانيا في يونيو. مع البيان المشترك الذي وقعه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة وصلت علاقاتنا إلى بعد جديد.

سيكون البيان بمثابة إطار لتعاوننا في المستقبل، ونعمل بالفعل بنشاط على تنفيذ جدول الأعمال الثنائي الطموح الذي تم تحديده خلال الاجتماع. وبعد الإعلان الأخير عن ألمانيا ضيفًا على معرض أبوظبي للكتاب 2021 مثالًا جيدًا على ذلك.

حيث تشترك دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا في نفس الرؤية والطموح لمجتمعاتهما في الاحتفاظ بالقدرة على التكيف مع التغيير. يعمل كلا البلدين على هدم الجدران لتوحيد الناس بدلاً من فصلهم.

وعلي صعيد آخر، تعد سنة التسامح في الإمارات العربية المتحدة مثالاً جيدًا لفهم كيفية القيام بذلك من خلال الاحتفال بتنوع المجتمع واحترام الخلفيات الثقافية المختلفة لأعضائه. هذه هي الروح التي تتبع مسار التطورات التاريخية في 9 نوفمبر 1989 وأنا مقتنع حقًا أن هذه الروح ستعزز الروابط الخاصة بين البلدين.

رسالة من القنصل العام

هولجر ماهنيك، القنصل العام لألمانيا في دبي، حول العلاقات الاقتصادية والثقافية المتنامية

توليت منصب القنصل العام في يوليو، قادمًا من واشنطن العاصمة حيث كنت الوزير المسؤول عن الاتصال والثقافة في السفارة الألمانية منذ عام 2016.

 

بعد أن خدمت كنائب لرئيس البعثة في السفارة في أبو ظبي من عام 1998 إلى عام 2002، أعيد أنا وزوجتي اكتشاف دولة الإمارات العربية المتحدة. من المثير رؤية التغييرات الهائلة التي مرت بها الإمارات العربية المتحدة خلال العشرين سنة الماضية. عندما وصلنا في عام 1998، كان برج العرب على وشك الانتهاء وسرعان ما أصبح رمزًا للإمارات العربية المتحدة في ألمانيا. منذ بضعة أيام فقط، سنحت لي أنا وزوجتي الفرصة الأولى لصعود برج خليفة "لقد كانت تجربة لا تصدق".

وفي أكتوبر المقبل، سيتم افتتاح معرض إكسبو 2020 في دبي. سيكون هذا وقتًا مثيرًا وصعبًا في القنصلية. أنا فخور بشكل لا يصدق بأن ألمانيا سوف تشارك في هذا الحدث التاريخي مع واحدة من أكبر الأجنحة. شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض إكسبو 2000 هانوفر قبل 20 عامًا. كانت الإمارات العربية المتحدة قد أثارت إعجاب ألمانيا والزائرين بجناح حصن صحراوي مثير. إن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض إكسبو 2000 هانوفر ووجود ألمانيا في معرض إكسبو 2020 في دبي يرمز إلى وجود علاقة قوية وودية بين البلدين العظيمين.

إنني أتطلع إلى فترة مثيرة في دبي من منظور الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 وإقامة علاقاتنا الثنائية في عام 2022.

 

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الكلمات المفتاحية

ميركل مجمد بن زايد المانيا الإمارات

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