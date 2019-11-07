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انجي سلامة خطيبة هيثم أحمد زكي تتصدر "التريند" (معلومات عنها)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 03:44 م
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انجي سلامة - خطيبة هيثم احمد زكي
انجي سلامة - خطيبة هيثم احمد زكي
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انجي سلامة.. خطيبة هيثم أحمد زكي

دخلت انجي سلامة خطيبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي قائمة تريند جوجل اليوم الخميس الموافق 7/11/2019، فهي أول من كتشفت وفاة خطيبها الراحل هيثم أحمد زكي، فحاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يُجيب على هاتفه الأمر الذي جعلها تقلق وتقوم بإبلاغ الشرطة، وعلى الفور اتجه الامن إلى منزله بالشيخ زايد ليجده مفارقا للحياة وحيدا ليس معه آحد، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، ومن هنا بدأ معظم الناس يبحثون عن معلومات عن انجي سلامة.

خطيبة هيثم أحمد زكي
أصيبت انجي سلامة خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بالحزن الشديد على فراقه، وأغلقت جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من وفاة خطيبها هيثم أحمد زكي، الذي توفي عن عمر يناهز الـ35 عاما.

وكان قد تقدم هيثم أحمد زكي لخطبة انجي سلامة منذ عام واقتصر الحفل على الأهل والآقارب فقط، وتعتبر انجي سلامة من مشاهير السوشيال ميديا بتقديمها العديد من محاضرات التنمية البشرية وتسجيل فيديوهاات توضح العلاج بالطاقة.

معلومات عن انجي سلامة

تخرجت انجي سلامة في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون، وحصلت على شهادة من مركز البرانيك هيلينج بالفلبين.

على الرغم من عدم دخولها عالم التمثيل إلا أنها من مشاهير السوشيال ميدا لخبرتها الواسعة في مجال العلاج بالطاقة وتم استضافتها في العديد من البرامج التلفزيونية.

حصلت انجي سلامة على دورة تدريبية تلقتها من المعالج الأرماني هايك، وقدمت بعدها العديد من الدورات وتألقت في مجال الطاقة.
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