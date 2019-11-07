ضبط موظفة لإصدارها ترخيصا مخالفا لكافيتريا في الإسماعيلية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظفة بأحد الأحياء بمحافظة الإسماعيلية، لقيامها بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وإصدار خطابات للموافقة على ترخيص "للكافيتيريا" الخاصة به بالمخالفة للقانون.



وكان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء تبلغ من أحد الأشخاص" سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية" بقيام إحدى السيدات " موظفة بأحد الأحياء بالإسماعيلية - باستغلال موقعها الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية خلال فترة عملها وإصدار خطابات بالموافقة على ترخيص لكافتيريا رغم وجود مخالفات من خلال اعتماد الرسوم الهندسية بدون لجنة لاعتمادها.



وكذا إضافة مساحة إضافية على مساحة الكافتيريا بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام، وقد أمكن الحصول على المُستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

