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شوقي غريب: مالي "صعبة" وأتمنى تكرار برونزية الشباب

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:06 م
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شوقي غريب
شوقي غريب
محمد جمال
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تحدث شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي عن الحاهزية الفنيه قبل مواجهة مالي غدا الجمعه، في إفتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والاى في حال الحصول علي أحد المراكز الثلاث الأولى يتأهل المنتخب للأولمبياد القادمة والمقرر إقامتها بطوكيو عام 2020.

وأقيم اليوم الخميس مؤتمر صحفي للمنتخبين المصري والمالي بستاد القاهرة الدولى، وتواجد عن المنتخب الوطنى شوقي غريب المدير الفني و رمضان صبحي قائد مصر.

وأكد شوقي غريب في حديثه للصحفيين أن البطولة ستكون صعبة للغاية بسبب مشاركة أقوي المنتخبات الإفريقية في البطولة، وأن مواجهة منتخب مالي في إفتتاح البطولة يوم الجمعه ستكون مهمة وصعبة ولكن اللقاء سيكون صعب لأننا نحن المستضيفين ونريد التأهل التأهل للأولمبياد والفوز ببطولة كأس الأمم.

وأضاف شوقي غريب شوقي غريب أن المنتخب بدأ الاعداد من فترة والدولة وفرت كل احتياجاتنا و لعبنا ماتشات ودية كتيرة ولعبنا مع مدارس مختلفة ونعتمد علي اللاعبين المحليين وشاهدنا عدد كبير من اللاعبين.

وتمني غريب تكرار انجاز برونزية الشباب عام 2001, وأشار غريب أن محمد شوقي ووائل رياض مدربي المنتخب كانوا معه في بطولة 2001، واتمنى ان يقوموا بتقل خبراتهم للاعبين.

مواعيد مباريات منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية

يبدأ المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة منتخب مالي في إفتتاح البطولة علي ستاد القاهرة في تمام السابعه مساءاً بتوقيت القاهرة.

مباراة الجولة الثانية يستضيف ستاد القاهرة مباراة مصر وغانا في تمام الساعه الثامنة مساءاً.

ثم مباراة الجولة الثالثة يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب الكاميرون علي ستاد القاهرة يوم 14 نوفمبر في تمام الثامنة مساءاً.

ويسعي منتخب مصر تحت قيادة شوقي غريب للظهور بشكل جيد خلال المباراة الإفتتاحيه أمام مالي، غدا علي ستاد القاهرة الدولى.
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منتخب مصر مصر مؤتمر صحفي شوقي غريب اخبار الرياضة اليوم

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