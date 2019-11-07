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أحمد ترك: السيسي شخصية نادرة وملم بالتحديات التي تواجه الدولة (فيديو)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:53 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الشيخ أحمد ترك، مدير عام تدريب الأئمة السابق بوزارة الأوقاف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شخصية نادرة وهو مخلص فيما يقول ومخلص فيما يعمل، وملم بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية على جميع المستويات وخاصة المستوى الفكري.

وأشار "ترك"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الرئيس السيسي، منذ سنوات يكرر طلبه بتجديد الخطاب الديني، والمواجهة الإيمانية للتحديات الفكرية والأخلاقية، منوهًا إلى أن ما لفت انتباهه أن الرئيس السيسي يعلم تمامًا أن المواجهة الفكرية تتطلب إعداد إمام ورجل دين من طراز أخر لا يكتفي فقط بالعلوم الشرعية والتدريس.

وأردف مدير عام تدريب الأئمة السابق بوزارة الأوقاف، أن مهمة الإمام والواعظ ورجل الأزهر لا بد أن ننتقل من مهمة الواعظ على المنبر لكونه ممارس على السوشيال ميديا، حيث أن الرئيس لفت لأمر في منتهى الخطورة، أن تجنيد الشباب وتدريبهم وتوجيههم يتم من خلال السوشيال ميديا، مشددًا على ضرورة وجود استراتيجية وخطة شاملة تقوم على تغيير مسار الخطاب الديني من كونه خطاب شعائري لخطاب تنويري فكري يشتبك مع الأفكار بصورة مباشرة.
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الكلمات المفتاحية

السيسي أخبار مصر أحمد ترك

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