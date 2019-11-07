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عاجل.. تعديل وزاري في الحكومة الأردنية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:48 م
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ملك الأردن
ملك الأردن
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وافق العاهل الأردني الملك عبدالله، اليوم الخميس، على تعديل وزاري في حكومة عمر الرزاز.

 

وقد أفادت وكالة الأنباء الأردنية، بتعيين 11 وزيرا جديدا في حكومة الرزاز.


وقد أعلنت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الرسمية أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية قدمت استقالتها، تمهيدا لتعديل وزاري متوقع في الأيام القليلة القادمة.

 

وقال مسؤولون إن التعديل من شأنه تعزيز تفويض رئيس الوزراء، عمر الرزاز، لتسريع إصلاحات اقتصادية تعتبر ضرورية لدعم النمو في الدولة المثقلة بالديون.

 

ونقلت الوكالة "بترا" عن الرزاز قوله إن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة".

 

ولم يتضح حجم التعديل الوزاري، لكن مسؤولا ذكر أنه لن يشمل الحقائب الوزارية الرئيسية.

 

وأكد الرزّاز أن التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، شاكراً جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.

 وشكّل الرزاز الحكومة في 14 يونيو/حزيران 2018، وأجرى خلال عام واحد 3 تعديلات على حكومته.


وشهد التعديل الأول بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2018، تعيين 9 وزراء، وشمل التعديل الثاني في 22 يناير/كانون الثاني 2019، أربعة وزراء، والثالث في 9 مايو/ أيار 2019، ثمانية وزراء.


عمر أحمد منيف الرزاز هو رئيس الوزراء الأردني المكلف منذ 5 يونيو 2018 بعد إضرابات 2018، وكان وزيراً للتربية والتعليم منذ 14 يناير 2017 وحتى 4 حزيران 2018، وكان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيس الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي، كما كان مدير عام سابق للبنك الدولي في واشنطن وبيروت.

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