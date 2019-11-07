حجز كمية من الملابس المستعملة بسوسة الجنوبية

في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام والتركيز خاصّة على النقاط السّوداء والبنايات المهجورة، قامت يوم 06 نوفمبر 2019 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية بمشاركة مختلف إختصاصات الأمن الوطني بحملة أمنيّة أسفرت عن تحقيق النتائج التالية:





- حجز 2000 لتر من المياه مجهولة المصدر.

- حجز 02 آلات وزن إلكترونية.

- حجز كمية من الملابس المستعملة.





- إلقاء القبض على 10 أشخاص مُفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





- تحرير 07 محاضر عدليّة.





- تحرير 02 محاضر جبائيّة.





- تحرير 09 مخالفات مرورية.





- حجز 03 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.





- القيام بـ 120 رقابة ترتيبية على وسائل النقل.





- تحرير 03 مخالفات من أجل الإنتصاب الفوضوي.





- تحرير مخالفة صحية.