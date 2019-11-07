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على طريقة الطيارين العسكريين الأمريكيين.. كيف تدخل فى نوم عميق خلال 120 ثانية؟

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:14 م
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كيف تدخل فى نوم عميق خلال 120 ثانية؟
كيف تدخل فى نوم عميق خلال 120 ثانية؟
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يعاني البعض من الأرق وقلة النوم، وهذا يجعلهم لا يحظون بالقسط الكافي من الراحه، مما يؤثر سلبًا على صحتهم الجسدية والنفسية، اليوم نستعرض معكم طريقة الطيارين في الجيش الأمريكي، والتي قد تساعدك في الدخول في نوم عميق خلال 120 ثانية فقط.

1- اختيار مكان مريح
إذا كنت بالفعل في سريرك المفضل، فإنك لن تجد مشكلة في إيجاد مكان مريح، ولكن إذا كنت في مكان آخر، يجب اختيار الموضع الأكثر راحة لك، على سبيل المثال، إذا كنت داخل السيارة قم بإرجاع المقعد للخلف، إما لو كنت في غرفة اجتماعات، ابحث عن المقعد الأكثر راحة.

2- ارخاء عضلات وجهك
هذه هي النقطة الرئيسية في العملية برمتها، حيث إن وجة الأنسان يتكون من 43 عضلة ومن خلال هذه العضلات ، يتعرف جسمك على الضغط الذي تعاني منه، أو يتلقى إشارة فسيولوجية على أن كل شيء على ما يرام، لذلك أغمض عينيك مع إرخاء وجهك وخديك ولسانك وفكك السفلي، ودع التوتر يخرج منها، وبعدها ستلاحظ أن التنفس أصبح أعمق وأبطأ.

3- اخفض كتفيك
قم بارخاء عضلات كتفك وعنقك كما لو كانت تسقط نحو الأسفل، دع الجزء الخلفي من عنقك في حالة استرخاء، وخذ نفساً عميقاً واتركه يخرج ببطء وذلك للتخلص من التوتر، معظم الناس يخزنون التوتر في أكتافهم وأعناقهم وفكوكهم.

4- ارخاء ساقيك
اشعر بارخاء عضلات الفخذ والكاحل والقدم اليمنى حتي تصبح أثقل وأثقل، ثم كرر هذا مع الساق اليسرى.

5- تصفية عقلك لمدة 10 ثوانٍ
الآن بعد أن استرخاء جسمك بالكامل، عليك فقط إيقاف تشغيل عقلك، ولا بد من تجنب أي أفكار تحتاج إلى حركة، حيث إن هذه الأفكار تتسبب في حراكات لا إرادية في جسمك.

هذا كل شيء، الان قد أرخيت جسمك بالكامل وحررت عقلك لمدة 10 ثوان، سوف تدخل في نوم عميق.
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