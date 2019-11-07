اسعار اللحوم اليوم في الأسواق 7 نوفمبر 2019.. الضأن يبدأ من 120 جنيها

اسعار اللحوم اليوم

حافظت أسعار اللحوم اليوم الخميس 7-11-2019 على استقرارها في الأسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الحالية وذلك بعد تراجعها خلال تعاملات الفترة الماضية، حيث وصل سعر كيلو اللحم الكندوز إلى نحو 80 جنيها ليعاود ارتفاعه مرة أخرى ويبدأ من مستوى 110 جنيهًا وننشر فيما يلي أخر تحديث لأسعار اللحوم في الاسواق المحلية وجاءت الاسعار على النحو التالي:





اسعار اللحوم اليوم في مصر





واصلت أسعار اللحوم الضأن استقرارها اليوم لتبدأ من 125 وحتى 160 جنيها، في حين تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، أما عن اسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية فاستقرت عند 85 – 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.





اسعار اللحوم في الاسواق اليوم

واصلت أسعار اللحوم على استقرارها في عدد من محافظات الجمهورية عند مستوى 70 جنيها الكيلو للحوم الضأن، بينما تراوحت أسعار اللحوم البلدي في محافظة المنوفية ما بين 80 إلى 100 جنيه، بدلًا من 130 جنيها، كما سجلت كيلو اللحوم الجاموسي 60 جنيه، والبتلو65 جنيه، والضأن 80 جنيه، و أرجعت شعبة القصابين الانخفاض الذي طال أسعار اللحوم في الأسواق المحلية إلى كثرة المعروض من اللحوم في الاسواق و تراجع حركة البيع والشراء في الأسواق خلال الفترة الماضية، في ظل توقعات ابرتفاع اسعار اللحوم مرة أخرى في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد وقف استيراد اللحوم السودانية.



