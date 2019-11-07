Advertisements
Advertisements
Advertisements

فيديو لمشاجرة عنيفة بين سياسيين أوكرانيين في مطار كييف

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:26 م
Advertisements
مشاجرة عنيفة
مشاجرة عنيفة
وكالات
Advertisements

اشتبك نائب أوكراني عن الحزب الحاكم، مع زعيم حزب معارض في مطار العاصمة كييف أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.

 

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر، اعتداء زعيم “الحزب الراديكالي” القومي المتشدد أوليغ لياشكو، على النائب أندريه غيروس رئيس لجنة شؤون الطاقة في مجلس “الرادا” (البرلمان) الأوكراني.

 

وذكر النائب أندريه غيروس رئيس لجنة شؤون الطاقة بالبرلمان الأوكراني، أن الاعتداء بسبب القرار البرلماني باستئناف استيراد الكهرباء من روسيا اعتبارا من 1 أكتوبر الماضي .

 

واتهم أندريه غيروس، خصمه ياشكو، بـ”العمل لمصلحة روسيا”، واستخدامه “غير المشروع” لقاعة كبار الزوار بالمطار والتي تدفع كلفتها من جيب الشعب، حسب لياشكو.

 

وكانت أوكرانيا قد أوقفت استيراد الطاقة الكهربائية من روسيا عام 2015 على خلفية الأزمة بين البلدين بسبب قضيتي القرم وشرق أوكرانيا، لكن في سبتمبر أجاز البرلمان استيراد الكهرباء من روسيا وبيلاروس بموجب اتفاقات ثنائية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مطار كييف مشاجرة عنيفة مشاجرة بالايدي سياسيين أوكرانيين

أخبار تهمك

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 20 ساعة

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 7 ساعات

كلمات مثيرة من جوارديولا عن وقوف "والكر" حارسا للمرمى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انفراجة في تجديد عقد أحمد فتحي مع الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قرارات مهمة بشأن سد النهضة عقب اجتماع الدول الثلاث برعاية أمريكا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

"الأرصاد" تحذر من الطقس ليلا: انخفاض يصل إلى 10 درجات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"مفيش حد من أهله استلمه".. لهذا السبب تأخرت جنازة هيثم أحمد زكي

منذ 42 دقيقة

ننشر سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ يوم

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

السيسي يكشف أسرار ترشحه للرئاسة لأول مرة.. وعدلي منصور يحبس دموعه

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

اعتقال نائبة أوكرانية لاتهامها بالتخطيط لمهاجمة البرلمان

موسكو تحظر استيراد منتجات أوكرانية ردا على عقوبات كييف

عدد قياسي من المرشحين للانتخابات الرئاسية بأوكرانيا

برلماني أوكراني يتهم بوروشينكو بالخيانة ويطالب بإعدامه (فيديو)

سفيرة بريطانيا تنتهك علنا القانون الأوكراني

روسيا ترفع الحظر التجاري جزئيا عن أوكرانيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:26 ص

"توفى داخل حمام" ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحل هيثم أحمد زكي

عاجل.. وصول جثمان هيثم أحمد زكي إلى مشرحة زينهم

10:05 ص

"مغص ثم الخروج إلى الصيدلية".. تفاصيل أخر دقائق في حياة هيثم أحمد زكي

05:54 ص

"مفيش حد من أهله استلمه".. لهذا السبب تأخرت جنازة هيثم أحمد زكي

12:18 م

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الكبري في ميركاتو الشتاء (فيديو)

02:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status